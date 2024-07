Incidente stradale e fuga di gas questa mattina a Brusnengo. Due interventi dei vigili del fuoco nel giro di pochi minuti nello stesso paese.

Incidente stradale e fuga di gas

Questa mattina, a Brusnengo i Vigili del fuoco sono stati chiamati ben due volte nel giro di pochi minuti. Il primo è stato un intervento per un incidente stradale, che ha coinvolto una vettura, e il secondo, poco più tardi, è stato richiesto per una fuga di gas in paese.

LEGGI ANCHE: Furgone in fiamme a Grignasco: il VIDEO dell’intervento dei vigili del fuoco

L’incidente

Nel pieno dell’ora di punta per gli autisti diretti al proprio posto di lavoro è avvenuto un incidente che ha richiesto l’intervento, oltre che dei Carabinieri e dell’ambulanza, anche dei Vigili del fuoco. Il ribaltamento della vettura, per cause specifiche ancora ignote, è avvenuto lungo la strada provinciale 371, nel tratto tra Rovasenda e San Giacomo del Bosco, frazione di Masserano, in prossimità dell’agriturismo.

I Vigili di Biella sono quindi prontamente intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata, dato che la persona alla guida dell’auto era già uscita dall’abitacolo ed è stata subito soccorsa dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per poter eseguire tutti i rilievi del caso.

Poco dopo, la fuga di gas

Sempre dal comune di Brusnengo, pochi minuti dopo, è stato richiesto un secondo intervento, questa volta perché un passante aveva lamentato un forte odore di gas.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena allertata, è quindi giunta nell’abitazione in centro al paese, accanto all’ufficio postale di piazza Matteotti, per individuare l’origine della fuga di gas e bloccarla.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook