La scusa del bagno per entrare in casa: derubata una pensionata di Gattinara

Questa volta la truffa è riuscita senza ricorrere al solito falso incidente o al falso carabiniere. Una anziana a Gattinara è stata derubata solo perché è stata avvicinata per strada da una gentile signora che ha iniziato a chiedere informazioni. In realtà era una ladra che poi ha fatto entrare un figlio-complice per portare via alla donna gioielli e denaro che aveva in casa. Il fatto è avvenuto nelle scorse settimane.

E’ stata presentata denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Un aiuto per identificare i due malviventi potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza presente a Gattinara.

Truffata sulla fiducia

La dinamica del raggiro è stata molto semplice. L’anziana stava rientrando a casa, probabilmente era già tenuta d’occhio dalla coppia di malvimenti nei suoi spostamenti. E’ stata avvicinata dalla donna, la quale ha iniziato a chiacchierare, chiedendo informazioni sulla città.

Le ha chiesto se abitasse nelle vicinanze, cosa che probabilmente già sapeva. E una volta acquistata la fiducia dell’anziana, la donna le ha chiesto se poteva usare il bagno di casa sua. L’ultraottantenne ha acconsentito. Così le due sono entrate nell’abitazione.

Il colpo di madre e figlio

L’ospite è andata in bagno e ha iniziato a capire la disposizione dell’appartamento. Magari in quel momento ha iniziato a dare le prime dritte al complice. Poi uscendo dal bagno ha detto alla padrona di casa che l’avrebbe raggiunta il figlio. Ed ecco comparire il complice: pieno di convenevoli e ringraziamenti ha iniziato a ringraziare l’anziana.

Distratta dalle buone maniere, la padrona di casa non si è accorta però che la donna si era allontanata per andare a frugare in camera e rubare gioielli e denaro.Un colpo molto simile a quello avvenuto qualche mese fa in un negozio di parrucchiera a Ghemme.

Alla fine madre e figlio, ovviamente falsi, si sono allontanati ringraziando per l’ennesima volta l’anziana. E solo in un secondo momento ha capito di essere stata derubata. L’appello delle forze dell’ordine è sempre lo stesso: non fare mai entrare sconosciuti nella propria abitazione, in caso di sospetti chiamare subito i numeri di emergenza.

