Ladri a Gattinara tentano di entrare all’Acli e nella casetta di Ca’ d’Assi

Ladri a Gattinara tentano di entrare all’Acli e nella casa di Ca’ d’Assi

Vandali e ladri prendono di mira la struttura del consorzio Baraggia a Ca’ d’Assi a Gattinara, E provano a colpire anche nella sede Acli, sempre a Gattinara. Per ora non è chiaro chi siano gli artefici dei gesti commessi nelle scorse settimane, quel che è certo è che gli enti vittime degli episodi ora devono mettere mano al portafoglio per sistemare i danni.

L’assalto a Ca’ d’Assi

Nelle scorse settimane è stato colpita la casetta a Ca’ d’Assi del Consorzio Baraggia. «Qualcuno ha cercato di forzare la porta per introdursi nell’edificio e trovando il serramento blindato ha pensato di distruggere parte del muro – dicono dal consorzio di bonifica -. Sono state portate via alcune attrezzature utili per portare avanti le nostre attività».

Il consorzio ha scoperto il gesto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. «Deve essere accaduto durante il fine settimana prima di Natale. Siamo stati contattati e ci è stata fatta presente la situazione – precisa l’ente -. Se non fossimo stati allertati, il lunedì mattina comunque ci saremmo accorti del furto».

Un colpo che “si è fatto sentire” per le casse del consorzio. «Tra le attrezzature da ricomprare e le opere manutentive da effettuare, il danno ammonta a qualche migliaia di euro – precisa il consorzio -. I lavori di ripristino dovrebbero concludersi a breve. Ci siamo rivolti ovviamente alle forze dell’ordine facendo presente la vicenda».

Nel mirino anche le Acli

Di recente sconosciuti hanno colpito anche al circolo Acli cittadino. «Qualcuno ha provato a forzare la porta all’interno dove una volta c’era il bar – racconta Giuliano Bugnolo delle Acli di Gattinara -. E dire che in quello spazio ora non c’è più nulla, se non qualche sedia e del materiale che abbiamo lasciato temporaneamente lì. Quasi sicuramente l’episodio si è verificato di giorno, quando gli uffici di patronato e Caf erano aperti perché l’ingresso della struttura in via Gioberti non presenta segni di scasso. Ci siamo accorti perché almeno una volta alla settimana andiamo a recuperare la posta e abbiamo visto la porta segnata e la serratura che non si apriva e chiudeva bene. Certo, di danni non ce ne sono moltissimi, ma spiace».