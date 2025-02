Nuovo medico a Gattinara: potrà accogliere 1500 pazienti. Si tratta del dottor Claudio Gianolio, che entrerà in servizio all’inizio della prossima settimana.

Una novità positiva per la sanità territoriale della bassa Valsesia: lunedì 17 febbraio inizia la propsia attività a Gattinara un nuovo medico di base che potrà accogliere 1.500 pazienti. Si tratta del dottor Claudio Gianolio. Il che significa ridurre di parecchio la pressione sugli ambulatori territoriale gestiti da guardie mediche, che sono le strutture cui fanno riferimento le persone senza un proprio medico.

Gianolio era a Santhià: e qui al posto suo arriverà la dottoressa Simona Ghisio, sempre a partire da lunedì 17. I pazienti di Ganolio, già preavvisati dall’Asl con delle lettere partite la scorsa settimana, devono nominare un nuovo medico con la possibilità di scegliere la dottoressa Ghisio o altri medici che hanno ancora posti liberi.

Come fare per iscriversi alle sue liste

Come spiegano dall’Asl pazienti privi di medico di base possono scegliere due modalità per nominarlo come proprio medico di famiglia.

Da lunedì 17 febbraio utilizzando il servizio di “cambio medico” on line sul portale Salute Piemonte. Il servizio è attivo 24 ore su 24 ed è accessibile tramite credenziali Spid o Tessera Cns attiva. Questa soluzione è caldamente consigliata, per evitare la formazione di eventuali code e lunghe attese al Cup.

Chi fosse impossibilitato a effettuare la nomina del medico online, da lunedì 17 febbraio potrà recarsi allo sportello scelta e revoca del Cup di Gattinara (alla Casa della salute di via Varallo 159), i cui orari di attività, per alcuni giorni eccezionalmente, sono stati estesi anche al pomeriggio con orario continuato. I numeri eliminacode saranno erogati fino alle 15.

