Ragazzino di 16 anni muore in una comunità a Roasio. Colto da malore improvviso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ragazzino di 16 anni muore in una comunità a Roasio

Un ragazzo di appena 16 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, a seguito di un malore improvviso. Il fatto è accaduto a Roasio, e al momento le informazioni sono ancora molto scarne.

Pare comunque che il giovane fosse ospite di una comunità per minori attiva in paese. Non sono ancora chiare le circostanze in cui è stato colpito da malore. I soccorsi sono stati comuqnue allertati immediatamente, ed è intervenuto sul posto un gruppo di operatori sanitari del 118.

Nulla da fare per salvare la vita del 16enne

Ma la situazione è apparsa a tutti fin da subito estremamente grave. E infatti nonostante tutti i vari tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Alla fine il medico legale ne ha formalizzato l’avvenuto decesso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook