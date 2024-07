Rissa al bar di Gattinara, assolti gli ultimi due imputati. L’episodio era avvenuto nel settembre 2022, durante il fine settimana con Luva. Altre dieci persone hanno patteggiato.

Rissa al bar di Gattinara, assolti gli ultimi due imputati

Non sono loro ad aver fracassato il bar e, in un caso, anche rapinato un poliziotto. Finiscono così assolti i due uomini che avevano deciso di andare a processo a seguito della rissa che si era innescata la notte tra il 10 e l’11 settembre 2022 al bar Charlie Brown di Gattinara.

Decine di persone coinvolte e il bar devastato

Fu un episodio che ebbe molta eco in zona. Vuoi perché vi furono coinvolte decine di persone, come vittime o come rissaioli. Vuoi anche perché il bar, molto noto, ne uscì letteralmente devastato.

Quella notte infatti il noto locale di corso Valsesia aveva subito danni notevoli: nella rissa erano volati bicchieri e tavolini, con vetrine andate in frantumi, e con il personale che aveva potuto fare poco o nulla di fronte alla furia che coinvolse i clienti, alcuni ovviamente loro malgrado.

Dodici persone rinviate a giudizio

Dopo le indagini, basate per lo più su testimonianze e immagini delle videocamere, furono rinviate a giudizio dodici persone, uomini e donne, per lo più per rissa e danneggiamenti. Dieci di loro avevano deciso di patteggiare la pena, quindi riconoscendo la propria responsabilità. La pena patteggiata era stata di 6 mesi, convertiti in una multa di 900 euro. Più i danni da risarcire, nei casi specifici.

Processo con rito abbreviato per due persone

Gli altri due avevano invece deciso di affrontare il processo con rito abbreviato. La posizione più grave era quella di un 33enne di Gattinara. A suo carico c’era una richiesta di 8 mesi di pena per il reato di danneggiamenti e rissa, più una richiesta di altre 3 anni e 6 mesi per il reato di rapina ai danni di un funzionario della questura, al quale il giovane avrebbe avrebbe sottratto il cellulare mentre il poliziotto stava facendo un video all’interno del bar per poi identificare i presenti.

Per un 40enne di Ghislarengo era stata invece chiesta una condanna di 8 mesi e 20 giorni per rissa e danneggiamento, più un anno e 2 mesi per il reato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe sferrato un pugno in volto a un finanziare di Aosta che, dopo essersi qualificato, era intervenuto per provare a calmare gli animi. Ma ne era uscito con il volto tumefatto, e si era preso anche qualche calcio da altri rissaioli una volta a terra.

I due accusati hanno sempre negato ogni addebito

Entrambi gli accusati hanno sempre negato ogni addebito. Uno sosteneva di non essere nemmeno a Gattinara, quella sera. L’altro ammetteva di essere stato alla festa, ma negava di essere la persona che era stata ripresa in video a fare rissa. Il giudice ha accolto le loro posizioni, mandandoli infine assolti.

Foto d’archivio

