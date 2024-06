Schianto tra Gattinara e Roasio, un’auto vola nella roggia sotto la strada. LE FOTO

Schianto tra Gattinara e Roasio, un’auto vola nella roggia sotto la strada. Due persone ferite in un incidente avvenuto lungo la provinciale 142. Intervento della polizia stradale.

Schianto tra Gattinara e Roasio, un’auto vola nella roggia sotto la strada

Pauroso incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 8 giugno, lungo la strada provinciale 142 all’uscita di Gattinara in direzione Roasio. E’ accaduto poco dopo le 16.30, quando poco fuori dal centro cittadino gattinarese due auto sono entrate in collisione.

Dopo l’urto, un suv Honda è rimasto sulla carreggiata, mentre una Lancia Y è letteralmente volata nella roggia sottostante. Le auto sono state entrambe pesantemente danneggiate, ma per fortuna i due conducenti non hanno riportato traumi gravi. In ogni caso, sono stati portati entrambi all’ospedale “Degli infermi” di Ponderano per una visita di controllo al pronto soccorso.

L’intervento dei soccorritori e della polizia

La strada è rimasta a lungo chiusa (circa tre ore), il che ha provocato non pochi disagi e incolonnamenti in tutta la zona. Sul posto gli operatori del 118, la polizia stradale di Varallo e una squadra di vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona. Le vetture sono state poi portate via con un carro-attrezzi.

Gli agenti di polizia si sono invece occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Sta a loro ricostruire la dinamica dell’episodio per verificare se vi siano delle responsabilità.

