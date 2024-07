Sconcerto a Gattinara per una donna morta improvvisamente a 44 anni. Maria Alidorante si è sentita male nella serata di ieri, e non c’è stato nulla da fare.

Sconcerto a Gattinara per una donna morta improvvisamente a 44 anni

Le ultime foto le ha postate sul suo profilo social ieri pomeriggio, durante una gita al lago. E poi ancora in serata all’Alpàa di Varallo. Ma nella notte è arrivata un malore che l’ha portata vita: inutili i tentativi di rianimazione cui è stata sottoposta negli ambulatori dell’ex ospedale di Gattinara. E oggi la città è in lutto per Maria Alidorante, morta improvvisamente a soli 44 anni.

Il funerale sarà celebrato giovedì

La celebrazione del funerale è fissata per giovedì, 18 Luglio, a partire dalle 10.30 nella chiesa parrocchiale di cittadina. Dopo le esequie il gferetro saerà accompagnato al cimitero comunale.

Ma chi volesse stringersi attorno ai familiari potrà già farlo domani, mercoledì 17 luglio, in coccasione della recita del rosario che sarà ospitata sempre in San Pietro a partire dalle 18. Maria lascia la mamma Anna e il papà Umberto, il fratello Antonio e quattro figli: Giuseppe, Andrea, Cristian e Paola. E lascia anche il compagno Francesco, oltre ad altri parenti meno stretti.

