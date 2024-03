Scontro tra moto a San Bernardo di Gattinara, in ospedale i due centauri. E’ accaduto davanti al “Mulligans”, il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso.

Scontro tra moto a San Bernardo di Gattinara, in ospedale i due centauri

Due moto si sono scontrate nel pomeriggio di ieri, domenica 17 marzo, lungo la strada che attraversa la frazione di San Bernardo a Gattinara. L’impatto è avvenuto proprio di fronte al pub “Mulligans”. E’ probabile che uno dei due centauri abba attraversato la strada per entrare nel parcheggio del locale, oppure per immettersi su via Delle Vigne.

E l’altra moto lo ha centrato. La dinamica è comunque al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto.

LEGGI ANCHE: Dramma a Gattinara, pensionata muore in strada a seguito di un malore

Le operazioni di soccorso

In zona sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per soccorrere i due motociclisti. Durante le operazioni di soccorso, il transito lungo la provinciale è stato interrotto e deviato sfruttando il parcheggio del pub.

I due motociclisti coinvolti nello scontro sono satti stabilizzati, caricati sulle ambulanze e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano. Nonostante la botta, le loro condizioni non sembrano essere gravi.