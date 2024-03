Staffetta tra medici a Gattinara: i pazienti dovranno scegliere un nuovo dottore. Chiara Ciconi si trasferisce, al suo posto Sara Migliavacca. Le istruzioni dell’Asl ai cittadini.

Da lunedì 1 aprile il medico di medicina generale dottoressa Chiara Ciconi cesserà la propria attività all’ambulatorio di Gattinara per trasferimento a Vercelli. I suoi assistiti dovranno pertanto scegliere un nuovo medico. Lo spiega in una nota l’Asl Vercelli.

Contestualmente sarà inserito un nuovo medico, la dottoressa Sara Migliavacca, che potrà acquisire mutuati per l’ambito di Gattinara comprendente anche i comuni di Ghislarengo, Grignasco, Lenta, Lozzolo, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Roasio, Rovasenda, Serravalle Sesia e Sostegno.

Come fare per la scelta del medico

L’Asl precisa che la scelta del nuovo medico sarà possibile solo a partire dai primi giorni di aprile ed effettuabile sia sul portale Salute Piemonte (nella sezione Servizi, alla voce “Il mio medico“) sia tramite gli sportelli Scelta e revoca dell’Asl (vedi qui sedi e orari di apertura).

Da ricordare che un anno fa circa la città di Gattinara dovette affrontare una serie di problemi relativi a cambi e assenze di medici di famiglia. Alla fine la situazione si stabilizzò con l’arrivo di un nuovo professionista e l’apertura degli ambulatori dedicati a chi è senza medico. L’arrivo della nuova professionista potrebbe quindi essere per queste persone l’occasione per trovare un punto di riferimento per la salute.