Violentata nel parcheggio dopo la serata in discoteca: il fatto a Gattinara. Aperto procedimento a carico di un ragazzo residente in bassa Valsesia: l’accusa è di violenza sessuale su una coetanea.

Quando si è risvegliata era notte fonda e si trovava in strada a Gattinara indolenzita. Ricordava solo di essere stata convinta da un ragazzo della compagnia ad andare nel parcheggio vicino a un locale. Ed è qui che sarebbe stata violentata.

La vicenda risale al 2021, ma solo nei giorni scorsi il fascicolo è arrivato in tribunale. Sul banco degli imputati un giovane di 21 anni residente in bassa Valsesia, l’accusa è quella di violenza sessuale.

La ricostruzione dei fatti

Era un sabato sera come tanti quando la vittima, una ragazza di 21 anni, aveva deciso di trascorrere la serata in un locale a Gattinara. La giovane avrebbe bevuto soltanto un cocktail, poi sarebbe stata avvicinata da un ragazzo della compagnia. I due si sarebbero appartati fuori in un parcheggio ed è qui che sarebbe avvenuta la violenza.

Quando si è risvegliata la donna era ancora intontita, era stata soccorsa da alcuni ragazzi usciti da un locale. Sul posto era giunta l’ambulanza che le aveva prestato le prime cure del caso per poi procedere al ricovero in ospedale. Si era accorta sin da subito di essere stata abusata approfittando del fatto che fosse disorientata a causa dell’alcol

Ma la vittima aveva dichiarato di aver bevuto soltanto un cocktail. II sospetto è che nel bicchiere possa essere stata messa qualche sostanza per stordirla. Le indagini condotte dai carabinieri avevano portato poi a individuare come responsabile dello stupro un giovane di origine straniera di 21 anni residente nella bassa Valsesia. Avrebbe approfittato, secondo l’accusa, delle condizioni di non lucidità della giovane.

Processo al via

Chiusa la fase delle indagini ora è partito il processo con la vittima che si è costituita parte civile. Nell’elenco dei testimoni è stato inserito il medico che per prima visitò la ragazza una volta giunta al pronto soccorso. E ha confermato che le lesioni riscontrate erano compatibili con una violenza sessuale.

Tra i testimoni anche il fidanzato della vittima, assente quella terribile sera. La giovane infatti subito dopo essersi risvegliata aveva inviato un messaggio al ragazzo dove si sfogava e diceva di aver bevuto soltanto un cocktail.

