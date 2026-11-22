I pagamenti elettronici hanno smesso di essere un’alternativa per diventare la norma quotidiana di milioni di italiani, che nel 2025 hanno spostato su carte, smartphone e wallet una fetta di consumi senza precedenti. Il transato digitale ha toccato i 518 miliardi di euro nel Paese, con il 45% dei consumi ormai regolato da strumenti elettronici contro il 38% ancora affidato a banconote e monete. Il sorpasso, atteso da anni, è arrivato in silenzio, dentro i gesti più ordinari di una giornata qualsiasi: il caffè, la spesa, il parcheggio.

A certificare la svolta sono i numeri della Banca d’Italia. Tra il 2018 e il 2025 le operazioni senza contante sono più che raddoppiate, superando i 16 miliardi di transazioni in un anno, mentre la modalità contactless ha raggiunto l’88% dei pagamenti con carta ai terminali dei negozi, contro poco più del 50% del 2021. Le carte, da sole, valgono ormai circa tre quarti delle operazioni non in contanti. Il sorpasso del contactless racconta un gesto diventato automatico, perché inserire la tessera nel terminale è ormai un’abitudine residuale rispetto all’avvicinare carta o telefono.

Quella stessa logica che vediamo al bar o al supermercato si è ormai propagata ben oltre il negozio sotto casa. Dalla spesa consegnata a domicilio alle prenotazioni di viaggio, dalle bollette domestiche alle piattaforme di intrattenimento, interi comparti online hanno costruito l’esperienza d’uso attorno a pochi circuiti di carta universali, perché la familiarità con un metodo di pagamento oggi pesa quanto il prodotto stesso. Non è un dettaglio marginale: nel commercio in rete i pagamenti elettronici valgono già oltre un quarto del valore complessivo delle transazioni. Tra questi strumenti, il circuito Visa resta uno dei più diffusi e riconosciuti dagli utenti italiani.

L’intrattenimento digitale, da parte sua, figura tra i comparti che hanno adottato presto le carte come binario predefinito, al punto che la presenza di Visa è diventata uno dei parametri con cui si distingue una piattaforma dall’altra. Quanto sia radicato il circuito lo si vede nella panoramica dei casinò con Visa in Italia, dove emergono gli operatori che lo supportano insieme ai tempi di accredito e alle condizioni applicate. È la stessa attenzione al metodo di pagamento che il commercio online ha già trasformato in uno standard condiviso, nel quale l’utente dà per scontato di poter usare la carta che tiene nel portafoglio.

A cambiare, però, non sono soltanto le carte di plastica. I bonifici istantanei e i trasferimenti da conto a conto stanno diventando l’infrastruttura tecnica su cui poggiano app e servizi, con accrediti che si completano in pochi secondi a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno dell’anno. La tecnologia che sta dietro a questi movimenti, dalla tokenizzazione dei dati all’autenticazione biometrica, è cresciuta in parallelo e ha reso ordinaria una sicurezza che un tempo richiedeva passaggi macchinosi. Eppure la moneta fisica non arretra ovunque allo stesso ritmo e nelle spese di piccolo importo resta la prima scelta di molti.

Sul fronte fisico i numeri raccontano la stessa direzione con un’intensità diversa, perché nei punti vendita i pagamenti senza contatto hanno mosso 323 miliardi di euro con una crescita dell’11% in dodici mesi. Oggi il 96% degli italiani possiede almeno una carta e i pagamenti avviati da dispositivo mobile valgono già circa un quarto delle transazioni allo sportello di cassa, una quota che fino a cinque anni fa era appena una frazione.

Da una zona all’altra della Penisola il ritmo della transizione cambia parecchio e non sempre nel modo che ci si aspetterebbe. A sorprendere è il Mezzogiorno, dove il valore dei pagamenti digitali è cresciuto più che nel resto del Paese dopo anni di ritardo. La fotografia complessiva, aggiornata al 2025, racconta un mercato che vale ormai più di mezzo trilione di euro e che continua ad allargare la base di chi paga senza contanti, anche fra le generazioni meno abituate allo schermo. Incentivi pubblici, obbligo per gli esercenti di accettare la moneta elettronica e terminali sempre più economici hanno fatto il resto, convincendo pure i commercianti più restii.

Dentro lo stesso movimento si fanno largo abitudini di consumo che pochi anni fa sarebbero sembrate marginali, a partire dal pagamento dilazionato in piccole rate, apprezzato soprattutto dagli acquirenti più giovani e dalle famiglie alle prese con spese impreviste. Proprio queste formule hanno contribuito a spingere al 56% la quota di transazioni gestite in forma digitale nel 2026. Online, intanto, il portafoglio virtuale ha superato la carta tradizionale e pesa per quasi il 34% dei pagamenti, segno che l’app sul telefono sta diventando per molti il primo strumento e non più la riserva d’emergenza.

Non è il solo mercato privato a dare la spinta verso il digitale. Anche la pubblica amministrazione ha cominciato a trasferire sullo schermo pratiche che prima richiedevano uno sportello, come mostra l’esperienza dei servizi pubblici sullo smartphone avviata da alcune amministrazioni locali e questa confidenza con il telefono alimenta a sua volta la fiducia verso i pagamenti elettronici. Più i cittadini usano il cellulare per prenotare una visita o pagare un tributo, meno percepiscono come straordinario l’atto di saldare un conto con lo stesso dispositivo.

Il vero paradosso di questa corsa verso lo schermo resta comunque sotto gli occhi di chiunque entri in un negozio. L’Italia festeggia i record del digitale mentre al banco del bar la banconota da cinque euro passa ancora di mano più spesso del telefono e nelle spese quotidiane al dettaglio il contante regge tuttora la maggioranza delle operazioni per numero di pezzi. La rivoluzione dei pagamenti è rumorosa sugli schermi e silenziosa nei portafogli, dove le monete non hanno ancora smesso di tintinnare.

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