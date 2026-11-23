La comunità di Romagnano ha dovuto dire addio a Iolanda Zanetta, scomparsa all’età di 102 anni. Lo scorso marzo aveva festeggiato il compleanno nella propria abitazione, ricevendo anche la visita del sindaco Alessandro Carini e della vicesindaca Federica Tariello. Un traguardo celebrato tra gli affetti più vicini, con i familiari presenti ad accogliere insieme a lei i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il ricordo di quell’incontro è legato anche a un particolare semplice e delicato: Iolanda aveva ricevuto gli ospiti indossando uno scialle realizzato a mano. Un’immagine che racconta la quotidianità della sua casa, dove continuava a vivere in modo autonomo, pur potendo contare sull’assistenza premurosa dei familiari. Proprio quella capacità di conservare le proprie abitudini aveva colpito i visitatori.

Tre anni di visite e auguri da parte del Comune

Quella di marzo non era stata la prima visita degli amministratori. Carini e Tariello avevano incontrato Iolanda per la prima volta nel 2024, in occasione del centesimo compleanno, tornando poi a farle gli auguri nel 2025 e ancora quest’anno. Tre appuntamenti per festeggiare una vita lunghissima, nel segno della consuetudine adottata dal Comune per rendere omaggio ai cittadini che raggiungono il secolo.

L’iniziativa non si esaurisce infatti con la festa per i cento anni: l’amministrazione mantiene l’impegno di tornare ogni anno dalle persone ultracentenarie. Anche a casa Zanetta, l’incontro era diventato un piccolo rito di attenzione e vicinanza, condiviso con chi le stava accanto. La presenza dei familiari aveva reso ancora più raccolto il momento degli auguri portati a nome della comunità.

Quello scialle e il ricordo di una vita speciale

Durante l’ultima visita, gli amministratori avevano espresso soddisfazione nel trovare la festeggiata in ottimo aspetto. Ad accoglierli c’era una donna che, nonostante l’età straordinaria, viveva ancora nella propria abitazione. La sua autonomia era accompagnata dalle cure familiari, un equilibrio che aveva permesso a Iolanda di proseguire la quotidianità in un ambiente conosciuto, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Oggi quella giornata di marzo assume un significato diverso, diventando un ricordo particolarmente significativo di Iolanda Zanetta. Restano le tre visite del Comune, gli auguri ripetuti anno dopo anno e il particolare dello scialle indossato per ricevere gli ospiti. Una storia fatta di gesti piccoli ma significativi, attraverso i quali Romagnano aveva voluto condividere e riconoscere un compleanno davvero speciale.

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