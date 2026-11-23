La scorsa settimana a Ghemme è stata inaugurata la nuova Casa della comunità, nella palazzina Asl di via Castello 7. Riqualificata con i fondi del Pnrr e già operativa da agosto, la struttura è stata presentata ufficialmente ad autorità e residenti. Un nuovo riferimento per l’assistenza sanitaria sul territorio, pensato per concentrare più prestazioni nello stesso edificio e facilitare l’accesso ai servizi.

All’interno trovano posto medici di famiglia, punto prelievi, ambulatori specialistici, assistenza domiciliare integrata, infermieri di famiglia e comunità e punto unico di accesso. Sono presenti anche neuropsichiatria infantile e psichiatria. Un’accoglienza attiva aiuta i pazienti a orientarsi tra i servizi, in un ambiente rinnovato che ha raccolto apprezzamenti durante la visita ai locali.

Il lavoro di squadra per garantire l’assistenza

La cerimonia è cominciata con la benedizione di monsignor Giampietro Rampin. Erano presenti gli assessori regionali Federico Riboldi e Daniela Cameroni, il prefetto Francesco Garsia, il consigliere regionale Gianluca Godio, il consigliere provinciale Lido Beltrame e i vertici dell’Asl. Un’inaugurazione segnata dalla collaborazione tra diverse istituzioni, alla presenza anche dei sindaci Celsino Ponti e Claudio Teruggi e di numerosi cittadini.

Il sindaco Mirko Barbavara ha ricordato l’impegno per non interrompere l’assistenza durante il cantiere. «Durante i lavori abbiamo dovuto stringerci un po’», ha spiegato, citando palazzo Gallarati e altri spazi comunali messi a disposizione. L’obiettivo era conservare i servizi presenti a Ghemme: secondo il primo cittadino, l’operazione è riuscita per tutti tranne quello dentistico.

Specialisti in arrivo e brindisi con i vini locali

Soddisfatto l’assessore Federico Riboldi, che ha annunciato la prospettiva di nuovi specialisti negli spazi ancora disponibili. Restano da sistemare l’area esterna e gli infissi. Per Maria Luisa De Marchi, direttrice del distretto area nord, una visione è diventata un servizio concreto per i cittadini. Il direttore generale Angelo Penna ha inserito l’apertura nel rafforzamento dell’assistenza territoriale.

Penna ha anche ringraziato il Comune per avere ospitato temporaneamente alcune attività, riducendo i disagi durante i lavori. A chiudere la giornata, dopo gli interventi e la visita agli ambulatori, un rinfresco con vini di Ghemme e delle Colline Novaresi. «Abbiamo volutamente abbinato la sanità alla cultura enologica del nostro territorio», ha sorriso Barbavara. Un brindisi a chilometro zero per festeggiare il nuovo presidio.

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