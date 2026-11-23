Un masso si è staccato dal versante ed è caduto nelle vicinanze della pista ciclopedonale di Mollia. Per questo il Comune ha disposto la chiusura immediata di un tratto del percorso lungo il fiume Sesia, attraverso l’ordinanza sindacale numero 11 di venerdì 13 novembre. Il provvedimento è stato adottato per proteggere gli escursionisti: la chiusura tutela chi frequenta il sentiero e impedisce l’accesso alla zona interessata dal dissesto.

A comunicare lo stop è stata l’Unione montana dei comuni della Valsesia, che ha richiamato l’attenzione sui pericoli legati alla stabilità del versante. Il distacco del masso potrebbe infatti non essere un episodio isolato: resta il rischio di nuovi distacchi rocciosi. La decisione è stata quindi presa in via precauzionale, per evitare che altre persone possano trovarsi esposte a situazioni di pericolo.

Divieto di passaggio tra Tapone e Otra Sesia

Il divieto interessa il sentiero che si sviluppa sulla sponda destra orografica del Sesia, nel territorio di Mollia, precisamente tra la località Tapone e Otra Sesia. Non si tratta di una semplice raccomandazione a prestare attenzione: il transito è vietato a pedoni, ciclisti e veicoli. Il provvedimento riguarda dunque tutti gli utilizzatori di questo tratto, senza eccezioni indicate nell’ordinanza.

La chiusura interessa un collegamento destinato a chi si muove a piedi o in bicicletta e a chi percorre i sentieri della zona. In presenza di un versante interessato da fenomeni di dissesto, ulteriori cadute di materiale potrebbero creare situazioni pericolose. La priorità è evitare altre situazioni di rischio, in attesa che siano chiarite le condizioni dell’area sovrastante il percorso e individuati gli eventuali interventi necessari.

Riapertura soltanto dopo le verifiche di sicurezza

Al momento non è stata comunicata una data per la riapertura del tratto. Il divieto è entrato in vigore con effetto immediato e resterà valido fino all’adozione di una nuova ordinanza che ne disponga la revoca. Prima di consentire nuovamente il passaggio, sarà necessario completare le verifiche tecniche sul versante e accertare che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Per residenti, escursionisti e visitatori l’indicazione è di non oltrepassare le chiusure e di attenersi alla segnaletica predisposta sul posto. Rispettare la chiusura significa evitare rischi inutili, anche durante una semplice passeggiata. Eventuali aggiornamenti sulla percorribilità del sentiero dipenderanno dagli esiti dei controlli e dalle successive decisioni dell’amministrazione comunale.

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