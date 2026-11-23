Una Mercedes grigia si è allontanata ad alta velocità durante un controllo della Polizia locale di Cerano, la sera di giovedì 19 novembre, dirigendosi verso Trecate. La targa è stata inserita nella lista di attenzione del sistema di controllo dei varchi comunali, per segnalare eventuali nuovi passaggi. I dettagli dell’episodio e la misura sulla targa sono riportati da FreeNovara sulla base delle dichiarazioni dell’assessore alla Sicurezza Alessandro Albanese.

Il controllo e la fuga verso Trecate

Secondo il resoconto, durante un pattugliamento serale gli agenti avevano notato l’auto tra via Santa Cristina e via De Gasperi. Dopo una verifica della targa, la pattuglia ha deciso di fermare il veicolo; il conducente avrebbe effettuato una manovra pericolosa e si sarebbe allontanato ad alta velocità.

L’inseguimento è proseguito fuori dal territorio comunale. La Mercedes è riuscita a dileguarsi in direzione di Trecate e, secondo Albanese, la segnalazione del veicolo è stata trasmessa alle altre forze dell’ordine.

La targa inserita nella lista di attenzione

L’inserimento della targa nei varchi è una misura per generare una segnalazione in caso di un eventuale nuovo transito a Cerano. Non equivale all’identificazione del conducente: nelle fonti consultate non sono riportati sviluppi sull’identificazione né aggiornamenti successivi.

Nel resoconto, l’assessore ha inoltre invitato i residenti a segnalare alla Polizia locale o al numero unico di emergenza 112 eventuali situazioni sospette.

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