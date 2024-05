Corsi di guida sportiva: cosa sono e perché sono importanti

I corsi di guida sportiva sono dei percorsi formativi che si stanno diffondendo sempre più, segno evidente del fatto che tanti appassionati di motori, come anche dei semplici automobilisti, ne stanno comprendendo la grande utilità.

Ma di che cosa si tratta esattamente? In quest’articolo lo andremo a scoprire.

Un’utile premessa sui corsi di guida sportiva

Chi possiede una patente B, e magari in lunghi anni non si è mai visto decurtare neppure un punto, potrebbe pensare un qualcosa del tipo: “se ho la patente e ho sempre guidato in maniera impeccabile, perché mai dovrei seguire un corso di guida?”.

Ebbene, i corsi di guida sportiva non hanno nulla a che vedere con lo studio che si compie per conseguire la patente, trattandosi, come si può intuire dal nome, di esperienze formative che riguardano la guida sportiva in modo specifico.

Ulteriore ed importante differenza tra i corsi finalizzati al conseguimento di una patente e quelli dedicati alla guida sportiva è il fatto che i primi sono tenuti dalle scuole guida, mentre i secondi sono organizzati da società specializzate: We Can Race è, da questo punto di vista, una delle realtà più importanti in Italia, e come si può notare visitando il relativo sito Internet ufficiale, organizza corsi di guida sportiva presso tantissimi circuiti nazionali.

L’attenzione per la sicurezza è sempre al primo posto

I corsi di guida sportiva si rivolgono a chi possiede delle auto dalla cilindrata importante, ma anche a chi desidera acquisire delle “skills” specifiche per guidarle, all’occorrenza, con piena padronanza.

La guida sportiva, si sa, è molto allettante, sa essere divertente ed adrenalinica, ma può diventare pericolosa laddove venga compiuta in modo poco responsabile e senza prestare il dovuto rispetto al codice stradale.

Per questo motivo, i corsi di guida sportiva sono utili anzitutto per tracciare dei limiti che non devono essere mai valicati, anzi uno dei concetti che più viene rimarcato nei corsi di questo tipo è il fatto che determinate manovre o determinati stili di guida si possono tenere esclusivamente su pista.

Oggi, d’altronde, le opportunità di guidare la propria auto su pista non mancano affatto, la stessa società che abbiamo menzionato in precedenza, ad esempio, è solita organizzare degli eventi specifici chiamati “track days”, dunque affinare le proprie abilità nella guida sportiva può assolutamente essere utile anche in quest’ottica.

Alcuni dei principali aspetti su cui vertono questi corsi

Semplificando al massimo un argomento sicuramente molto ampio, si può affermare che i corsi di guida sportiva hanno come finalità principale fare in modo che l’automobilista goda appieno delle performance che un’auto sportiva può offrire, senza che la sicurezza, propria ed altrui, ne vada a risentire.

I corsi di guida hanno un approccio sia teorico che pratico e si soffermano su diversi aspetti, a cominciare dalla conduzione del veicolo a velocità sostenute: in circostanze simili, infatti, il controllo dell’auto può essere profondamente diverso rispetto a quanto si è abituati a compiere nella guida semplice.

Altri punti molto ricorrenti sono il controllo dell’auto in staccata, il perfezionamento delle traiettorie, inoltre, come accennato in precedenza, vengono affinate le abilità di guida su pista, per le quali è necessario un approccio sicuramente differente rispetto alla guida su strade pubbliche.

Guida sportiva, ad ogni modo, non significa soltanto condurre la propria auto ad alta velocità in un autodromo: in questi corsi, infatti, ci si sofferma molto sulla guida del veicolo in condizioni estreme, dunque in situazioni di particolare criticità in cui è necessario sfoggiare delle abilità che vanno ben oltre quelle che contraddistinguono l’automobilista medio.

Migliorare la propria guida in tal senso può essere utilissimo nell’ottica della sicurezza nel caso in cui, malauguratamente, ci si dovesse ritrovare a dover gestire delle situazioni complesse dovute ad esempio ad imprudenza altrui, oppure a condizioni climatiche particolarmente avverse.

