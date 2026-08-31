BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per martedì 1 settembre conferma un avvio del nuovo mese caratterizzato da condizioni atmosferiche stabili e prevalentemente soleggiate. Un campo di alta pressione interesserà il Nord Ovest, favorendo una giornata con sole splendente e cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico resterà tranquillo per l’intero arco della giornata. Le temperature saranno comprese tra 17°C di minima e 28°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 4102 metri. Sul fronte dei venti, la giornata vedrà una ventilazione moderata da Nord-Nordovest al mattino, in successiva rotazione dai quadranti orientali nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo sereno e temperature in aumento

L’inizio della giornata sarà caratterizzato da tempo stabile e cieli prevalentemente sereni. Sulla zona di Borgosesia potranno comparire soltanto locali e innocui passaggi nuvolosi, senza conseguenze sul quadro meteorologico. Dopo una notte relativamente fresca, la temperatura minima si attesterà intorno ai 17°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria gradevole nelle prime ore. Non sono attese piogge e la mattinata sarà quindi favorevole sia per gli spostamenti sia per le attività all’aperto.

Pomeriggio: sole protagonista e massima di 28°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà ampiamente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi. L’azione dell’alta pressione garantirà una situazione atmosferica stabile anche nelle aree pedemontane e verso i rilievi. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 28°C, valore ancora tipicamente estivo ma accompagnato da condizioni generalmente gradevoli. La ventilazione cambierà direzione, con venti moderati da Est. Nonostante la rotazione dei venti, non sono previsti cambiamenti significativi delle condizioni atmosferiche.

Sera: stabile, con qualche nube sui rilievi

La stabilità continuerà anche nelle ore serali. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, anche se sulle aree alpine e nelle zone più vicine ai rilievi potranno comparire alcuni addensamenti. Si tratterà comunque di una nuvolosità senza fenomeni associati. Nessuna precipitazione è prevista e la giornata si concluderà quindi con condizioni meteorologiche tranquille.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 2 settembre: la giornata potrebbe essere più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, senza un deciso peggioramento;

la giornata potrebbe essere più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, senza un deciso peggioramento; Giovedì 3 settembre: la tendenza indica un ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con una prevalenza di cieli sereni;

la tendenza indica un ritorno a condizioni soleggiate e stabili, con una prevalenza di cieli sereni; Venerdì 4 settembre: anche la giornata di venerdì dovrebbe mantenere un’impronta prevalentemente soleggiata, proseguendo il periodo stabile.

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