BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per sabato 29 agosto si annuncia decisamente favorevole, con una giornata dominata dal sole e dall’alta pressione. Le previsioni indicano condizioni stabili su tutta la Valsesia, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. Dopo le condizioni più variabili dei giorni precedenti, il territorio valsesiano si prepara dunque a una giornata dal sapore ancora pienamente estivo. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima scenderà fino a 16°C, regalando una mattinata fresca e un pomeriggio più mite.

Mattino: cielo sereno e temperature fresche

La giornata inizierà sotto un cielo sereno o poco nuvoloso, senza particolari addensamenti sulla zona di Borgosesia e sulla Valsesia. Le temperature saranno relativamente fresche nelle prime ore, con una minima di 16°C. Una differenza termica piuttosto marcata rispetto alle ore centrali caratterizzerà quindi il sabato, con condizioni ideali per chi si muoverà all’aperto nelle prime ore della giornata. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, mantenendo un’atmosfera gradevole e senza particolari condizioni di disagio.

Pomeriggio: sole protagonista e 28°C

Il quadro meteorologico resterà stabile anche nel corso del pomeriggio. Il sole sarà infatti protagonista, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La temperatura salirà progressivamente fino a raggiungere i 28°C, valore che garantirà un clima estivo ma senza gli eccessi di caldo registrati durante le fasi più calde dell’estate. I venti resteranno deboli e tenderanno a provenire da Sud, accompagnando il progressivo aumento delle temperature.

Sera: ancora stabile e senza piogge

Anche la serata sarà caratterizzata da tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e non si segnalano fenomeni significativi sulla Valsesia. La giornata si concluderà quindi nel segno della stabilità, dopo un sabato caratterizzato da sole e temperature gradevoli. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.151 metri, confermando la presenza di condizioni ancora relativamente calde in quota.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 30 agosto: il tempo resterà poco nuvoloso, con condizioni complessivamente stabili e senza particolari criticità;

il tempo resterà poco nuvoloso, con condizioni complessivamente stabili e senza particolari criticità; Lunedì 31 agosto: la situazione dovrebbe mantenersi favorevole, con prevalenza di sole sulla Valsesia;

la situazione dovrebbe mantenersi favorevole, con prevalenza di sole sulla Valsesia; Martedì 1 settembre: il quadro potrebbe diventare più dinamico, con tempo variabile e possibilità di temporali.

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