Borgosesia, previsioni meteo del 8 luglio 2026
Sole e caldo fino a 35°C su Borgosesia: mercoledì stabile con afa. Da venerdì aumenta la variabilità, sabato rischio temporali.
BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a dominare il quadro meteorologico sul Piemonte e garantirà una giornata pienamente estiva anche a Borgosesia. Mercoledì 8 luglio sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, sole per gran parte della giornata e assenza di precipitazioni. Le temperature torneranno a salire fino a 35°C, accompagnate da condizioni di afa, mentre solo tra venerdì e sabato si intravedono i primi segnali di una maggiore instabilità atmosferica.
Mattino: sole protagonista e clima gradevole
La giornata inizierà con ampie schiarite e cielo limpido su tutto il territorio di Borgosesia e della Valsesia. Fin dalle prime ore il tempo sarà stabile, con ottima visibilità e condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto. La temperatura minima sarà di 21°C, mentre i venti deboli da Sud soffieranno senza particolari rinforzi, mantenendo il clima piacevole.
Pomeriggio: caldo intenso ma senza rischio di pioggia
Durante il pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo, favorendo un deciso aumento delle temperature. La massima raggiungerà i 35°C, con valori superiori alle medie stagionali e una sensazione di caldo accentuata dall’afa. I venti moderati da Sud apporteranno solo un lieve movimento dell’aria e non riusciranno a mitigare significativamente il calore. Per questo motivo sarà consigliabile limitare le attività fisiche nelle ore più calde della giornata e mantenersi adeguatamente idratati.
Sera: tempo stabile e clima ancora mite
Anche nelle ore serali il quadro meteorologico resterà stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diminuiranno gradualmente, ma il clima resterà piacevolmente mite. Non sono previste precipitazioni né fenomeni di rilievo.
Tendenza meteo Borgosesia
- Giovedì 9 luglio: ancora soleggiato, con temperature elevate e condizioni estive;
- Venerdì 10 luglio: tempo più variabile, con aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane;
- Sabato 11 luglio: giornata variabile con possibilità di rovesci e temporali, più probabili tra il pomeriggio e la sera, in particolare sulle aree montane e pedemontane.
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