BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a dominare il quadro meteorologico sul Piemonte e garantirà una giornata pienamente estiva anche a Borgosesia. Mercoledì 8 luglio sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, sole per gran parte della giornata e assenza di precipitazioni. Le temperature torneranno a salire fino a 35°C, accompagnate da condizioni di afa, mentre solo tra venerdì e sabato si intravedono i primi segnali di una maggiore instabilità atmosferica.

Mattino: sole protagonista e clima gradevole

La giornata inizierà con ampie schiarite e cielo limpido su tutto il territorio di Borgosesia e della Valsesia. Fin dalle prime ore il tempo sarà stabile, con ottima visibilità e condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto. La temperatura minima sarà di 21°C, mentre i venti deboli da Sud soffieranno senza particolari rinforzi, mantenendo il clima piacevole.

Pomeriggio: caldo intenso ma senza rischio di pioggia

Durante il pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo, favorendo un deciso aumento delle temperature. La massima raggiungerà i 35°C, con valori superiori alle medie stagionali e una sensazione di caldo accentuata dall’afa. I venti moderati da Sud apporteranno solo un lieve movimento dell’aria e non riusciranno a mitigare significativamente il calore. Per questo motivo sarà consigliabile limitare le attività fisiche nelle ore più calde della giornata e mantenersi adeguatamente idratati.

Sera: tempo stabile e clima ancora mite

Anche nelle ore serali il quadro meteorologico resterà stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature diminuiranno gradualmente, ma il clima resterà piacevolmente mite. Non sono previste precipitazioni né fenomeni di rilievo.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 9 luglio: ancora soleggiato, con temperature elevate e condizioni estive;

ancora soleggiato, con temperature elevate e condizioni estive; Venerdì 10 luglio: tempo più variabile, con aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane;

tempo più variabile, con aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane; Sabato 11 luglio: giornata variabile con possibilità di rovesci e temporali, più probabili tra il pomeriggio e la sera, in particolare sulle aree montane e pedemontane.

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