BORGOSESIA – Dopo diversi giorni caratterizzati da instabilità atmosferica e nuvolosità irregolare, su Borgosesia torna una fase di tempo decisamente più stabile. La giornata di mercoledì 13 maggio sarà infatti dominata dal sole e da condizioni meteorologiche generalmente favorevoli grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Ovest. Per tutta la giornata sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni e con temperature gradevoli nelle ore centrali. Il quadro meteorologico sarà ideale per attività all’aperto, spostamenti e passeggiate nel territorio valsesiano. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima scenderà fino a 9°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2222 metri, mentre i venti soffieranno moderati dai quadranti sudorientali. Non risultano presenti allerte meteo.

Mattino: cielo limpido e aria fresca nelle prime ore

La giornata inizierà con un contesto atmosferico molto tranquillo su Borgosesia e sulle aree circostanti della Valsesia. Fin dal mattino il cielo si presenterà ampiamente soleggiato, con soltanto qualche velatura poco significativa sulle zone montane. Le temperature del primo mattino saranno piuttosto fresche, comprese tra i 9 e gli 11 gradi, soprattutto nelle aree più vicine ai fondovalle e lungo il corso del Sesia. I venti moderati da Sudest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e la visibilità particolarmente buona.

Pomeriggio: sole prevalente e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Su Borgosesia continueranno a dominare ampie schiarite e condizioni asciutte, con soltanto qualche locale addensamento innocuo sulle aree alpine. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere valori massimi attorno ai 18°C, regalando un clima mite e piacevole per il periodo. La ventilazione resterà moderata da Sud-Sudest ma senza particolari rinforzi. L’assenza di precipitazioni e l’atmosfera limpida favoriranno anche una buona visibilità panoramica sulle montagne della Valsesia.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature tenderanno gradualmente a diminuire dopo il tramonto. Non sono attesi fenomeni significativi né cambiamenti improvvisi del tempo. La ventilazione continuerà a soffiare moderatamente dai quadranti meridionali, mantenendo condizioni generalmente gradevoli anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 14 maggio: giovedì il quadro meteorologico tenderà a peggiorare gradualmente anche sulla Valsesia. L’aumento della nuvolosità porterà piogge sparse e possibili temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera;

giovedì il quadro meteorologico tenderà a peggiorare gradualmente anche sulla Valsesia. L’aumento della nuvolosità porterà piogge sparse e possibili temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera; Venerdì 15 maggio: per venerdì si prevedono condizioni ancora instabili, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti accompagnati da deboli precipitazioni intermittenti;

per venerdì si prevedono condizioni ancora instabili, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti accompagnati da deboli precipitazioni intermittenti; Sabato 16 maggio: sabato dovrebbe invece riportare condizioni più stabili sul Borgosesiano, con cieli poco nuvolosi e maggiore spazio al sole nel corso della giornata.

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