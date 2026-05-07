BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di venerdì 8 maggio sarà caratterizzata da un’evoluzione tipicamente primaverile, con una prima parte della giornata instabile seguita da un progressivo miglioramento nel corso delle ore pomeridiane e serali. L’influenza di correnti umide porterà inizialmente cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni, mentre nel corso della giornata si farà strada un graduale rinforzo dell’alta pressione, responsabile di schiarite sempre più ampie. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massima di 19°C e minima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 2573 metri, indicativo di una massa d’aria relativamente mite. I venti saranno moderati al mattino da Nord-Nordovest, in attenuazione e rotazione da Sud nel pomeriggio, senza particolari criticità e assenza di allerte meteo.

Mattino: cieli molto nuvolosi e deboli piogge diffuse

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse. Si tratterà di fenomeni generalmente di debole intensità, con accumuli limitati attorno a 0.4 mm, ma sufficienti a determinare una fase iniziale della giornata grigia e umida. La copertura nuvolosa sarà compatta e diffusa, riducendo la luminosità e mantenendo un clima leggermente fresco. Le condizioni stradali potranno risultare umide, ma senza particolari disagi.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale esaurimento delle precipitazioni, con piogge che tenderanno a cessare completamente già nelle ore centrali. Contestualmente, la nuvolosità inizierà a diradarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie, soprattutto tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera. Questo miglioramento sarà legato all’ingresso di correnti più secche e stabili, che favoriranno un netto cambio di scenario rispetto alla mattinata. Le temperature raggiungeranno i valori massimi giornalieri, con una sensazione climatica più gradevole.

Sera: ritorno del sereno e condizioni stabili

La serata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi o parzialmente sereni, con condizioni decisamente più stabili e asciutte. L’atmosfera diventerà più limpida e tranquilla, offrendo un contesto ideale per attività all’aperto. Le temperature si manterranno miti, con un calo graduale nelle ore notturne.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 9 maggio: giornata soleggiata e stabile, grazie al consolidamento dell’alta pressione su tutto il territorio;

giornata soleggiata e stabile, grazie al consolidamento dell’alta pressione su tutto il territorio; Domenica 10 maggio: peggioramento con piogge diffuse e possibili rovesci, segno di una nuova fase instabile;

peggioramento con piogge diffuse e possibili rovesci, segno di una nuova fase instabile; Lunedì 11 maggio: condizioni variabili, con alternanza tra schiarite e piogge deboli intermittenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook