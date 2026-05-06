BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di giovedì 7 maggio segna una temporanea pausa dall’instabilità che ha caratterizzato i giorni precedenti. Il rinforzo della pressione sul Nord-Ovest favorirà infatti un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con una giornata complessivamente tranquilla e asciutta. Il quadro generale sarà dominato da cieli poco nuvolosi e clima gradevole, tipicamente primaverile, con temperature comprese tra una minima di 9°C e una massima di 18°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2393 metri, mentre i venti soffieranno moderati dai quadranti sud-orientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera mite. Non sono previste allerta meteo, rendendo la giornata particolarmente favorevole per le attività all’aperto.

Mattino: qualche nube ma contesto stabile

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una nuvolosità irregolare, con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle ore iniziali. Si tratterà di addensamenti innocui, legati a residui di umidità presenti nei bassi strati dell’atmosfera. Nonostante la presenza di queste velature, il contesto resterà completamente asciutto, senza rischio di precipitazioni. Con il passare delle ore, la tendenza sarà verso un graduale miglioramento, con aperture sempre più ampie.

Pomeriggio: ampie schiarite e clima primaverile

Nel corso del pomeriggio il tempo mostrerà il suo volto migliore. Le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a schiarite diffuse e cieli in prevalenza poco nuvolosi. Questa fase rappresenterà il momento più stabile della giornata, con temperature miti e condizioni ideali per attività all’aperto. Il sole, seppur a tratti velato, garantirà una buona luminosità e un clima gradevole su tutto il territorio. I venti continueranno a soffiare moderati da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi.

Sera: stabilità ma con nuovi segnali di variabilità

Durante le ore serali il tempo resterà generalmente stabile, con cieli poco nuvolosi o al più parzialmente nuvolosi. Tuttavia, non si esclude un lieve aumento della nuvolosità nelle ore più tarde, segnale di un nuovo cambiamento in arrivo nei giorni successivi. Le condizioni resteranno comunque asciutte, senza precipitazioni, in un contesto complessivamente tranquillo.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 8 maggio: giornata variabile con possibilità di piogge deboli, soprattutto tra pomeriggio e sera;

giornata variabile con possibilità di piogge deboli, soprattutto tra pomeriggio e sera; Sabato 9 maggio: condizioni in miglioramento, con tempo soleggiato e più stabile, ideale per attività all’aperto;

condizioni in miglioramento, con tempo soleggiato e più stabile, ideale per attività all’aperto; Domenica 10 maggio: nuovo peggioramento con ritorno delle piogge, anche diffuse, a conferma di una primavera ancora dinamica.

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