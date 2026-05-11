BORGOSESIA – Borgosesia si prepara a vivere una giornata dal sapore pienamente primaverile grazie al ritorno dell’alta pressione sul Piemonte. Le previsioni meteo per domani, martedì 12 maggio 2026, confermano infatti tempo stabile, cieli sereni e assenza di precipitazioni per l’intero arco della giornata. Dopo le recenti fasi caratterizzate da nuvolosità e instabilità, il quadro meteorologico tornerà decisamente più tranquillo su tutta la Valsesia, con condizioni ideali per attività all’aperto, passeggiate e spostamenti senza particolari criticità. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, mentre la minima si fermerà attorno agli 11°C. Lo zero termico si attesterà a quota 2359 metri, segnale di una massa d’aria più stabile ma ancora tipicamente primaverile.

Mattino: cielo sereno e aria fresca nelle prime ore

La giornata inizierà con sole splendente e cieli completamente sereni su Borgosesia e nei comuni limitrofi della Valsesia. Le temperature del primo mattino resteranno fresche ma gradevoli, con valori compresi tra 11 e 13 gradi. I venti soffieranno tesi da Nord, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e particolarmente limpida. La visibilità sarà ottima anche verso i rilievi montani, dove il cielo si presenterà terso fin dalle prime ore della giornata.

Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali all’aperto

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con soltanto qualche modesto addensamento innocuo sui settori montani più elevati. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C, regalando un clima piacevole e ideale per trascorrere tempo all’aperto. I venti tenderanno a ruotare da Sudest mantenendosi comunque sostenuti, ma senza particolari criticità.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto mantenendosi comunque su valori miti per il periodo. L’assenza di precipitazioni e la presenza di ventilazione moderata garantiranno condizioni meteo tranquille fino alla notte.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 13 maggio: la giornata di mercoledì dovrebbe mantenere condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su Borgosesia e Valsesia. Temperature ancora gradevoli e precipitazioni assenti;

la giornata di mercoledì dovrebbe mantenere condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su Borgosesia e Valsesia. Temperature ancora gradevoli e precipitazioni assenti; Giovedì 14 maggio: da giovedì è previsto un aumento della variabilità atmosferica, con nuvolosità più frequente e possibilità di rovesci o temporali sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle aree montane;

da giovedì è previsto un aumento della variabilità atmosferica, con nuvolosità più frequente e possibilità di rovesci o temporali sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle aree montane; Venerdì 15 maggio: venerdì il tempo resterà incerto, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Possibili piogge leggere intermittenti, specie nella seconda parte della giornata.

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