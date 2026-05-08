BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di sabato 9 maggio sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo le recenti fasi di instabilità che hanno interessato il Piemonte settentrionale. Le correnti umide tenderanno infatti a indebolirsi progressivamente, favorendo un contesto più stabile e un’alternanza tra nuvole e schiarite per gran parte della giornata. Su Borgosesia sono previsti cieli poco o parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni e con temperature in aumento nelle ore centrali. La giornata si presenterà dunque favorevole per attività all’aperto, passeggiate e iniziative del weekend, con valori termici compresi tra 12°C e 22°C e assenza di allerte meteo.

Mattino: nubi sparse ma tempo asciutto

La mattinata inizierà con una presenza irregolare di nuvolosità sul territorio valsesiano, soprattutto nelle prime ore del giorno. I cieli si presenteranno parzialmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. Le temperature minime si manterranno attorno ai 12°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca ma gradevole. Nonostante qualche addensamento sulle aree pedemontane e montane, il sole riuscirà comunque a farsi spazio a tratti, rendendo il contesto climatico complessivamente piacevole.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima primaverile

Nel corso del pomeriggio le schiarite tenderanno a diventare più ampie, favorendo un sensibile miglioramento del tempo su Borgosesia e sull’intera area della Valsesia. Le temperature raggiungeranno i 22°C, regalando una giornata dal sapore pienamente primaverile. I venti ruoteranno gradualmente da Sud-Sudest, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi. Il clima sarà ideale per trascorrere tempo all’aperto, con condizioni meteorologiche generalmente stabili e una buona luminosità diffusa.

Sera: nuvolosità variabile ma tempo stabile

In serata il cielo continuerà a presentare una variabilità moderata, con alternanza tra nubi e schiarite. Le correnti umide tenderanno ulteriormente a smorzarsi, favorendo condizioni più tranquille e una sensazione climatica gradevole anche nelle ore notturne. Non sono previste precipitazioni, mentre lo zero termico si manterrà attorno ai 2805 metri.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 10 maggio: peggioramento del tempo con aumento della nuvolosità e ritorno di piogge diffuse, soprattutto dal pomeriggio;

peggioramento del tempo con aumento della nuvolosità e ritorno di piogge diffuse, soprattutto dal pomeriggio; Lunedì 11 maggio: giornata ancora variabile con possibilità di rovesci intermittenti e schiarite alternate;

giornata ancora variabile con possibilità di rovesci intermittenti e schiarite alternate; Martedì 12 maggio: netto miglioramento con ritorno del sole e condizioni più stabili su tutta la Valsesia.

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