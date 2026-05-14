BORGOSESIA – Sarà una giornata inizialmente instabile quella di venerdì 15 maggio 2026 su Borgosesia e sulla Valsesia, con cieli molto nuvolosi e qualche debole pioggia soprattutto nelle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio, però, il tempo tenderà gradualmente a migliorare grazie all’arrivo di schiarite sempre più ampie che accompagneranno la serata. Secondo le previsioni meteo, le precipitazioni complessive resteranno molto contenute, con appena 1 millimetro di pioggia atteso nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto fresche per il periodo: la minima scenderà fino a 7°C, mentre la massima non andrà oltre i 15°C. Lo zero termico sarà posizionato intorno ai 1840 metri, mentre non risultano presenti allerte meteo sul territorio valsesiano.

Mattino: nuvole compatte e piogge deboli sulla Valsesia

La giornata inizierà sotto cieli molto nuvolosi o coperti su Borgosesia e sulle aree limitrofe della Valsesia. Tra la mattina e le prime ore del pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni intermittenti, favorite dall’ingresso di aria più umida sul Piemonte settentrionale. I fenomeni resteranno comunque di modesta intensità e senza particolari criticità. Le temperature del mattino saranno comprese tra i 7 e i 9 gradi, accompagnate da venti moderati da Nordest che contribuiranno a mantenere una sensazione climatica piuttosto fresca.

Pomeriggio: migliora il tempo, arrivano le schiarite

Nel corso del pomeriggio le condizioni atmosferiche tenderanno progressivamente a migliorare. Le piogge si esauriranno rapidamente lasciando spazio a rasserenamenti sempre più ampi, fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi entro sera. I venti ruoteranno dai quadranti nordoccidentali, risultando moderati da Nordovest soprattutto nelle aree più aperte della valle. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mantenendosi comunque sotto le medie tipiche delle giornate più miti di maggio.

Sera: clima più stabile e cieli poco nuvolosi

La serata porterà un quadro meteorologico decisamente più stabile su Borgosesia. Dopo il passaggio delle nubi e delle deboli precipitazioni, il cielo tenderà infatti a presentarsi poco nuvoloso o parzialmente sereno su gran parte della Valsesia. Anche la ventilazione inizierà gradualmente ad attenuarsi, favorendo una conclusione di giornata tranquilla e asciutta.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 16 maggio: giornata prevalentemente soleggiata su Borgosesia e Valsesia;

giornata prevalentemente soleggiata su Borgosesia e Valsesia; Domenica 17 maggio: tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi;

tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; Lunedì 18 maggio: possibile ritorno di variabilità con qualche pioggia leggera.

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