BORGOSESIA – La giornata di giovedì 14 maggio 2026 sarà caratterizzata da una fase iniziale piuttosto nuvolosa su Borgosesia e sull’intera Valsesia, seguita però da un graduale miglioramento nelle ore successive. Secondo le ultime previsioni meteo, il mattino vedrà la presenza di cieli molto nuvolosi o coperti accompagnati da deboli piogge intermittenti, mentre dal pomeriggio la situazione tenderà lentamente a stabilizzarsi con schiarite sempre più ampie. Le precipitazioni attese saranno comunque contenute, con accumuli stimati intorno ai 2 millimetri, senza particolari criticità o allerte meteo. Nel corso della serata torneranno condizioni decisamente più tranquille, con cieli poco nuvolosi e clima asciutto. Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo: la minima sarà di 8°C, mentre la massima raggiungerà i 18°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 2112 metri, mantenendosi su valori relativamente bassi per la stagione.

Mattino: nuvole compatte e deboli precipitazioni sulla Valsesia

Le prime ore della giornata saranno le più instabili. Su Borgosesia e nei comuni limitrofi prevarranno infatti nuvole compatte, associate a piogge deboli ma diffuse, soprattutto tra l’alba e la tarda mattinata. Il contesto atmosferico resterà comunque tranquillo, senza fenomeni intensi né temporali. I venti moderati provenienti da Nord contribuiranno a mantenere temperature piuttosto fresche, soprattutto nelle zone più vicine ai rilievi valsesiani. La sensazione termica risulterà quindi più autunnale che primaverile nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: graduale miglioramento e ritorno delle schiarite

Con il passare delle ore il quadro meteorologico tenderà progressivamente a migliorare. Le precipitazioni si esauriranno rapidamente già dal primo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e a un graduale diradamento della copertura nuvolosa. I venti ruoteranno da Nordest mantenendosi moderati, mentre le temperature saliranno lentamente fino a raggiungere valori più gradevoli attorno ai 18 gradi. La seconda parte della giornata si presenterà quindi decisamente più stabile rispetto al mattino, favorendo anche le attività all’aperto e gli spostamenti serali.

Sera stabile: tornano cieli poco nuvolosi

In serata Borgosesia ritroverà condizioni meteo più serene. Il cielo si presenterà infatti poco nuvoloso, con atmosfera asciutta e venti in progressiva attenuazione. L’alta pressione tornerà gradualmente a consolidarsi sul Nord Ovest, favorendo un finale di giornata tranquillo su tutta la Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 15 maggio: per venerdì è previsto un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge sparse, soprattutto nelle ore centrali della giornata;

per venerdì è previsto un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica, con nuvolosità irregolare e possibilità di piogge sparse, soprattutto nelle ore centrali della giornata; Sabato 16 maggio: sabato il quadro resterà incerto, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti associati a deboli precipitazioni intermittenti;

sabato il quadro resterà incerto, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti associati a deboli precipitazioni intermittenti; Domenica 17 maggio: la giornata di domenica dovrebbe invece riportare condizioni più stabili e soleggiate, grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Piemonte.

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