BORGOSESIA – Il weekend si aprirà con condizioni meteo decisamente favorevoli su Borgosesia e sulla Valsesia. La giornata di sabato 16 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da tempo stabile, sole predominante e assenza di precipitazioni, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Ovest. Dopo i giorni più instabili della settimana, il ritorno del bel tempo porterà cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, accompagnati da temperature in lieve aumento e da un clima tipicamente primaverile. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima del mattino scenderà fino a 5°C, regalando un risveglio ancora piuttosto fresco soprattutto nelle aree più vicine ai rilievi valsesiani. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2120 metri e non sono previste allerte meteo sul territorio.

Mattino: aria frizzante ma cielo completamente sereno

La giornata inizierà con un’atmosfera fresca su Borgosesia e sulle vallate circostanti. Le temperature del primo mattino saranno comprese tra i 5 e i 7 gradi, valori inferiori rispetto alle medie più miti tipiche della seconda metà di maggio. Nonostante il fresco, il sole sarà protagonista fin dalle prime ore, con cieli completamente sereni e ottima visibilità su tutta la Valsesia. I venti soffieranno moderati da Nordovest, mantenendo l’aria asciutta e limpida.

Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali per stare all’aperto

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato su Borgosesia e provincia. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con soltanto qualche addensamento innocuo in prossimità dei rilievi alpini nelle ore serali. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto, passeggiate e gite nel weekend. La ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con venti moderati da Sud ma senza particolari rinforzi.

Sera: stabilità e cieli poco nuvolosi sulla Valsesia

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili su Borgosesia. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto mantenendo comunque un clima gradevole. L’alta pressione continuerà infatti a garantire una conclusione di giornata tranquilla e asciutta su tutta la Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 17 maggio: tempo poco nuvoloso e ancora stabile sulla Valsesia;

tempo poco nuvoloso e ancora stabile sulla Valsesia; Lunedì 18 maggio: possibile aumento della variabilità con qualche pioggia leggera;

possibile aumento della variabilità con qualche pioggia leggera; Martedì 19 maggio: ritorno di condizioni più stabili con cieli poco nuvolosi.

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