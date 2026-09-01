BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, mercoledì 2 settembre, si presenta stabile e favorevole, con l’alta pressione pronta a consolidare il proprio dominio sul Piemonte. La giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche nube in più nelle prime ore del mattino, ma senza fenomeni precipitativi. Le temperature resteranno gradevoli: la minima sarà di 18°C, mentre la massima raggiungerà i 29°C nel pomeriggio. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo per il territorio. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3990 metri.

Mattino: qualche nube, poi schiarite

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle prime ore. La copertura nuvolosa non dovrebbe tuttavia determinare fenomeni significativi e il tempo resterà asciutto. A Borgosesia la temperatura partirà da un valore minimo di 18°C, con una ventilazione debole proveniente da Nord. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà a ridursi, lasciando progressivamente spazio a condizioni più soleggiate. Il quadro atmosferico sarà dunque tranquillo, senza precipitazioni previste.

Pomeriggio: sole prevalente e temperature fino a 29°C

Nel corso del pomeriggio il tempo sarà prevalentemente soleggiato, grazie al rafforzamento dell’alta pressione. Le nubi saranno poco presenti e non sono attese piogge. Le temperature saliranno fino a una massima di 29°C, riportando valori ancora pienamente gradevoli per l’inizio di settembre. I venti resteranno deboli e ruoteranno dai quadranti settentrionali verso Sud-Sudest. Il pomeriggio rappresenterà quindi la fase più luminosa e calda della giornata.

Sera: cielo poco nuvoloso e clima stabile

In serata continueranno le condizioni di stabilità atmosferica. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni in vista. Dopo il picco termico pomeridiano, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. La ventilazione resterà debole e non sono attesi cambiamenti significativi nel quadro meteorologico.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 3 settembre: il tempo resterà soleggiato e stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi;

il tempo resterà soleggiato e stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi; Venerdì 4 settembre: la fase anticiclonica dovrebbe proseguire, mantenendo condizioni di bel tempo sul territorio;

la fase anticiclonica dovrebbe proseguire, mantenendo condizioni di bel tempo sul territorio; Sabato 5 settembre: anche l’inizio del weekend si annuncia soleggiato, senza indicazioni di un peggioramento significativo.

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