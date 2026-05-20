BORGOSESIA – La Valsesia si prepara a vivere una giornata dal sapore quasi estivo grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Ovest italiano. Per giovedì 21 maggio 2026 le previsioni indicano infatti tempo stabile, sole splendente e assenza di precipitazioni su Borgosesia e sui comuni limitrofi. Dopo il progressivo miglioramento degli ultimi giorni, il quadro meteorologico sarà dominato da cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata, accompagnati da temperature decisamente miti e da una ventilazione generalmente debole. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 14°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 3748 metri, segnale di aria molto mite anche sulle aree alpine della Valsesia. I venti saranno deboli da Nordovest al mattino, in rotazione da Sud nel pomeriggio con intensità moderata. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio valsesiano.

Mattino: cieli sereni e atmosfera stabile sulla Valsesia

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Borgosesia e sulle vallate circostanti. Il cielo si presenterà sereno fin dalle prime ore del mattino, con ottima visibilità e aria particolarmente limpida. Le temperature saranno già piuttosto miti all’alba, comprese tra i 14 e i 16 gradi. I venti deboli da Nordovest manterranno il clima asciutto e gradevole.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature elevate

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena su tutta la Valsesia. Le temperature saliranno fino a 28°C, regalando un clima quasi estivo soprattutto nei fondovalle e nelle aree più urbanizzate. Soltanto qualche innocuo addensamento potrà comparire sui rilievi alpini nelle ore più calde, senza però alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni. I venti tenderanno a disporsi da Sud, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi.

Sera: clima mite e condizioni ancora stabili

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Borgosesia.I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno gradevoli anche dopo il tramonto grazie alla persistenza dell’alta pressione.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 22 maggio: giornata ancora pienamente soleggiata con temperature elevate per il periodo;

giornata ancora pienamente soleggiata con temperature elevate per il periodo; Sabato 23 maggio: cieli poco nuvolosi con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi;

cieli poco nuvolosi con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi; Domenica 24 maggio: tempo generalmente stabile ma con maggiore variabilità nelle ore centrali.

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