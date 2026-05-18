BORGOSESIA – La settimana proseguirà con condizioni atmosferiche stabili sulla Valsesia. La giornata di martedì 19 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da tempo generalmente soleggiato, con cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata e soltanto qualche addensamento in più tra il pomeriggio e la sera, soprattutto sulle aree montane. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, garantendo condizioni asciutte e temperature gradevoli anche su Borgosesia e sui comuni valsesiani. Non sono infatti previste precipitazioni nel corso della giornata. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima del mattino scenderà fino a 8°C, regalando un risveglio ancora piuttosto fresco nelle vallate. Lo zero termico si porterà intorno ai 2560 metri, segnale di un progressivo aumento delle temperature anche in quota. I venti soffieranno moderati da Nordovest al mattino, ruotando poi da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio valsesiano.

Mattino: cieli sereni e aria fresca sulla Valsesia

La giornata inizierà con condizioni stabili su Borgosesia e sulle vallate circostanti. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con ampie schiarite e ottima visibilità anche sulle aree montane. Le temperature mattutine saranno comprese tra gli 8 e i 10 gradi, mantenendo un clima ancora fresco ma gradevole grazie alla presenza del sole. I venti moderati da Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida.

Pomeriggio: qualche nube in più ma tempo stabile

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità soprattutto sui rilievi della Valsesia, dove potranno formarsi addensamenti sparsi legati al riscaldamento diurno. Su Borgosesia resteranno comunque prevalenti condizioni di bel tempo, senza rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, con un clima tipicamente primaverile ideale per attività all’aperto e passeggiate. I venti tenderanno a disporsi da Sud-Sudest, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi.

Sera: condizioni asciutte e cieli poco nuvolosi

Anche la serata trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica sulla Valsesia. I cieli resteranno poco o parzialmente nuvolosi, mentre le temperature tenderanno a diminuire gradualmente dopo il tramonto mantenendosi comunque su valori gradevoli per il periodo. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile e asciutto su tutto il territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 20 maggio: giornata poco nuvolosa con condizioni generalmente stabili sulla Valsesia;

giornata poco nuvolosa con condizioni generalmente stabili sulla Valsesia; Giovedì 21 maggio: prevalenza di sole e temperature in lieve aumento;

prevalenza di sole e temperature in lieve aumento; Venerdì 22 maggio: tempo soleggiato e clima più mite con ulteriore rialzo termico.

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