BORGOSESIA – Prosegue la fase di tempo stabile sul Piemonte nord-orientale grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord Ovest italiano. La giornata di mercoledì 20 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore aumento su Borgosesia e sulla Valsesia. Dopo un avvio di maggio più dinamico e instabile, le condizioni atmosferiche torneranno pienamente primaverili, con una giornata ideale per attività all’aperto e spostamenti. Il contesto meteo resterà stabile per gran parte della settimana, accompagnato da un graduale rialzo termico anche in quota. Secondo le previsioni, la temperatura massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima si fermerà attorno agli 11°C nelle ore più fresche del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 3043 metri, segnale di aria decisamente più mite sulle aree alpine e prealpine. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino, per poi ruotare da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio valsesiano.

Mattino: cieli sereni e aria fresca sulla Valsesia

La giornata inizierà con condizioni di piena stabilità su Borgosesia e sui comuni limitrofi della Valsesia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con visibilità ottima e aria tersa soprattutto nelle aree collinari e pedemontane. Le temperature saranno fresche ma gradevoli, comprese tra gli 11 e i 13 gradi. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere il clima asciutto e piacevole.

Pomeriggio: sole prevalente e temperature in aumento

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena su tutto il territorio di Borgosesia. Soltanto qualche nube innocua potrà formarsi sui rilievi alpini nelle ore più calde, ma senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 24°C, regalando una giornata dal sapore quasi estivo. I venti tenderanno a disporsi da Sud, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

La serata sarà caratterizzata da condizioni meteo ancora stabili e asciutte su tutta la Valsesia. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno miti anche dopo il tramonto grazie alla presenza dell’alta pressione.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 21 maggio: giornata pienamente soleggiata con temperature ancora in lieve aumento;

giornata pienamente soleggiata con temperature ancora in lieve aumento; Venerdì 22 maggio: condizioni stabili e clima molto gradevole su tutta la Valsesia;

condizioni stabili e clima molto gradevole su tutta la Valsesia; Sabato 23 maggio: possibile aumento della nuvolosità, ma con tempo ancora asciutto e solo parzialmente nuvoloso.

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