BORGOSESIA – A Borgosesia il quadro meteorologico di giovedì 24 settembre sarà caratterizzato da condizioni complessivamente stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane. Non sono attese precipitazioni sulla città, mentre le temperature resteranno miti per il periodo, con una massima di 24°C e una minima di 12°C. La situazione sarà legata alla presenza di un campo di alta pressione sul Piemonte, destinato a garantire una giornata ancora abbastanza tranquilla sulla Valsesia. L’evoluzione più significativa riguarderà soprattutto la nuvolosità, che potrebbe aumentare localmente nel corso del pomeriggio senza però tradursi in fenomeni piovosi.

Mattino: cielo poco nuvoloso e temperature fresche

Le prime ore di giovedì 24 settembre vedranno a Borgosesia condizioni prevalentemente stabili, con cielo poco nuvoloso e ampie schiarite. La mattinata inizierà con temperature piuttosto fresche rispetto ai valori del pomeriggio: la minima scenderà fino a 12°C. Il contesto atmosferico rimarrà comunque asciutto, senza indicazioni di piogge o fenomeni temporaleschi. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera relativamente limpida nelle prime ore della giornata. La ventilazione non dovrebbe quindi rappresentare un elemento di particolare rilievo sul territorio comunale.

Pomeriggio: qualche nube in più, ma senza pioggia

Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà a diventare più variabile, con la comparsa di qualche addensamento nuvoloso. Si tratterà comunque di una variazione del quadro nuvoloso e non di un vero peggioramento: non sono previste precipitazioni a Borgosesia e la giornata resterà sostanzialmente asciutta. Le temperature raggiungeranno il loro valore massimo nelle ore centrali e pomeridiane, con una punta di 24°C. Il clima sarà quindi mite e gradevole, soprattutto nelle ore più calde della giornata. La ventilazione tenderà inoltre a cambiare direzione: dai deboli venti settentrionali del mattino si passerà a una componente debole meridionale nel pomeriggio.

Sera: ancora stabile, con nuvolosità variabile

Durante la sera non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo potrà mantenersi parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, in un contesto ancora asciutto. L’eventuale aumento della nuvolosità previsto tra pomeriggio e sera sarà quindi da interpretare come una normale evoluzione legata alla presenza di maggiore umidità e alla progressiva attenuazione dell’azione dell’alta pressione, senza l’arrivo di una perturbazione organizzata.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 25 settembre: cielo più variabile e nuvoloso, con condizioni meno uniformemente soleggiate rispetto a giovedì;

cielo più variabile e nuvoloso, con condizioni meno uniformemente soleggiate rispetto a giovedì; Sabato 26 settembre: previsione orientata verso nubi sparse e schiarite, con un quadro ancora nel complesso variabile;

previsione orientata verso nubi sparse e schiarite, con un quadro ancora nel complesso variabile; Domenica 27 settembre: possibile prosecuzione di condizioni caratterizzate da nuvolosità irregolare e schiarite, senza particolari segnali di maltempo organizzato.

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