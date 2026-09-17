BORGOSESIA – Meteo Borgosesia, venerdì 18 settembre ancora segnato dagli ultimi effetti della fase instabile che sta interessando il Nord-Ovest. La giornata inizierà infatti con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con il trascorrere delle ore la situazione è destinata progressivamente a migliorare. La circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità tenderà ad allontanarsi, favorendo un graduale assorbimento delle precipitazioni e un’attenuazione della nuvolosità. Nel complesso sono previsti circa 2 millimetri di pioggia, concentrati soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature saranno più contenute rispetto alla fase mite dei giorni precedenti: a Borgosesia sono attese una minima di 16°C e una massima di 22°C.

Mattino: cielo molto nuvoloso e deboli piogge

La parte più instabile della giornata è prevista durante le ore mattutine. Borgosesia si sveglierà sotto cieli molto nuvolosi, con la possibilità di deboli precipitazioni. Non si tratterà di un peggioramento particolarmente intenso, ma il cielo resterà chiuso e l’atmosfera decisamente umida. Gli accumuli complessivi previsti nell’arco delle 24 ore saranno contenuti, intorno ai 2 millimetri. La temperatura nelle ore più fresche scenderà fino a 16°C, mentre la ventilazione sarà debole, con venti provenienti da Est-Sudest.

Pomeriggio: piogge in esaurimento e prime aperture

La situazione dovrebbe cambiare gradualmente nel corso del pomeriggio. Con l’allontanamento della circolazione depressionaria, le precipitazioni tenderanno a perdere progressivamente intensità fino a esaurirsi. Anche la copertura nuvolosa inizierà ad attenuarsi, lasciando spazio a qualche possibile apertura. Il cielo potrà comunque rimanere a tratti nuvoloso: sarà quindi un miglioramento graduale e non un passaggio immediato a condizioni completamente serene. La temperatura raggiungerà una massima di 22°C, mentre i venti continueranno a essere deboli, disponendosi da Est-Nordest.

Sera: tempo più asciutto dopo una giornata grigia

Nelle ore serali il quadro meteorologico dovrebbe risultare decisamente più tranquillo. Le precipitazioni saranno ormai in fase di esaurimento e la nuvolosità potrà diventare meno compatta. La serata segnerà così il passaggio verso una fase meteorologica più favorevole, destinata a consolidarsi soprattutto nel corso del fine settimana. Il venerdì di Borgosesia sarà dunque diviso in due: più grigio e piovoso nella prima parte, progressivamente più asciutto con il trascorrere delle ore.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 19 settembre: giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Domenica 20 settembre: condizioni più favorevoli, con ampie schiarite e nubi sparse in un contesto prevalentemente soleggiato;

condizioni più favorevoli, con ampie schiarite e nubi sparse in un contesto prevalentemente soleggiato; Lunedì 21 settembre: tempo ancora in prevalenza soleggiato, pur con la possibile presenza di qualche nube sparsa.

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