BORGOSESIA – Meteo Borgosesia, sabato 19 settembre, all’insegna di condizioni nel complesso stabili e asciutte, dopo la fase più instabile dei giorni precedenti. La giornata sarà infatti caratterizzata da cielo in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube in più soprattutto durante le prime ore, mentre nel corso della giornata le schiarite diventeranno progressivamente più ampie. Non sono previste precipitazioni e la situazione meteorologica tenderà a diventare ancora più favorevole verso sera. Il passaggio dalle nubi mattutine a un cielo più aperto accompagnerà dunque un sabato complessivamente tranquillo sulla Valsesia. Sul fronte delle temperature, Borgosesia raggiungerà una massima di 25°C, mentre la minima si fermerà a 14°C. Lo zero termico salirà a 3892 metri.

Mattino: qualche nube, ma senza pioggia

La giornata inizierà con una presenza di nubi sparse, soprattutto nelle prime ore. Il cielo potrà quindi risultare a tratti parzialmente nuvoloso, ma senza che questo comporti un peggioramento delle condizioni atmosferiche. La situazione resterà infatti asciutta: non sono previste piogge né fenomeni significativi sulla città e nell’area della Valsesia. Le temperature saranno piuttosto fresche al mattino, con una minima di 14°C. I venti soffieranno deboli da Nord, contribuendo a mantenere l’aria più fresca nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: schiarite e clima mite fino a 25°C

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile, con una progressiva prevalenza delle schiarite rispetto alla nuvolosità. La situazione sarà particolarmente favorevole sulle pianure e nelle aree pedemontane, dove il cielo potrà presentarsi poco nuvoloso con passaggi nuvolosi solo occasionali. A Borgosesia non sono attese precipitazioni. Le temperature aumenteranno rapidamente, raggiungendo una massima di 25°C nelle ore centrali. Il clima sarà quindi mite e gradevole, soprattutto rispetto alle temperature più contenute della mattinata. Nel pomeriggio i venti resteranno deboli, ma tenderanno a ruotare verso Sud-Sudest.

Sera: ampi rasserenamenti sulla Valsesia

Il momento più favorevole della giornata è atteso in serata. La nuvolosità residua tenderà infatti a ridursi ulteriormente, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti. Il cielo dovrebbe quindi presentarsi prevalentemente sereno o poco nuvoloso, in un contesto atmosferico stabile e asciutto. Dopo le nubi presenti al mattino, il sabato di Borgosesia si concluderà dunque con condizioni decisamente più luminose e tranquille.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 20 settembre: possibile presenza di nubi sparse, alternate a schiarite;

possibile presenza di nubi sparse, alternate a schiarite; Lunedì 21 settembre: atteso un cielo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

atteso un cielo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Martedì 22 settembre: torneranno nubi sparse, ma senza indicazioni di un significativo peggioramento.

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