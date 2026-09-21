BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per martedì 22 settembre sarà caratterizzato da una giornata dinamica ma nel complesso asciutta, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte delle ore. L’alta pressione continuerà a influenzare il Piemonte, anche se alcune infiltrazioni di aria più umida tenderanno a modificare gradualmente il cielo, soprattutto verso la sera. Per Borgosesia le previsioni indicano una giornata senza precipitazioni, con temperature comprese tra 15°C di minima e 24°C di massima. Non sono inoltre previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e schiarite

La giornata inizierà a Borgosesia con un cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra passaggi nuvolosi e momenti più luminosi. Le nubi non saranno quindi compatte e lasceranno spazio a diverse schiarite, in un contesto meteorologico ancora stabile. Le temperature partiranno da una minima di circa 15°C, con un’atmosfera fresca nelle prime ore ma destinata a diventare progressivamente più mite con il passare della mattinata. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari effetti sulle condizioni al suolo.

Pomeriggio: clima mite, 24°C e maggiore variabilità

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà asciutta, ma la nuvolosità potrà risultare più presente. Borgosesia vedrà ancora nubi sparse alternate a schiarite, senza tuttavia l’arrivo di fenomeni piovosi. La temperatura raggiungerà il suo valore massimo, con una punta di 24°C nelle ore centrali. Il clima resterà quindi mite, nonostante l’avvicinarsi dell’autunno. Anche la ventilazione cambierà leggermente direzione: nel pomeriggio i venti saranno deboli da Sud-Sudest, mantenendo comunque un’intensità contenuta.

Sera: più nuvole, ma resta il tempo asciutto

È soprattutto verso la sera che il cielo potrebbe diventare più nuvoloso. Le infiltrazioni umide che disturbano temporaneamente l’alta pressione favoriranno infatti un graduale aumento della copertura nuvolosa sul settore pedemontano e sulla Valsesia. Il passaggio nuvoloso non dovrebbe però tradursi in un peggioramento significativo: non sono previste piogge a Borgosesia durante la giornata. La serata potrebbe dunque presentarsi più grigia rispetto alle ore centrali, ma senza fenomeni atmosferici rilevanti.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 23 settembre: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Giovedì 24 settembre: il tempo dovrebbe risultare più stabile, con nubi sparse e maggiori aperture;

il tempo dovrebbe risultare più stabile, con nubi sparse e maggiori aperture; Venerdì 25 settembre: possibile nuova fase variabile, con maggiore presenza di nuvolosità.

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