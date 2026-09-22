BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per mercoledì 23 settembre sarà caratterizzato da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Dopo una prima parte della mattinata con nubi sparse, la pressione atmosferica in aumento favorirà infatti il progressivo diradamento della copertura nuvolosa, lasciando spazio a condizioni più luminose nel pomeriggio e a rasserenamenti in serata. Il quadro resterà completamente asciutto: non sono previste piogge sulla città. Le temperature saranno comprese tra 15°C di minima e 22°C di massima, mentre i venti si manterranno deboli.

Mattino: nubi sparse, ma senza pioggia

La giornata inizierà a Borgosesia con un cielo ancora parzialmente nuvoloso. Sono attese nubi sparse al mattino, soprattutto in una fase iniziale, ma senza una copertura compatta e persistente. Il progressivo aumento della pressione atmosferica favorirà però una rapida evoluzione verso condizioni più aperte. Le nubi tenderanno infatti a perdere consistenza con il passare delle ore, lasciando spazio alle prime schiarite. La temperatura minima sarà di 15°C, con un’atmosfera fresca nelle prime ore della giornata. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari effetti sulla percezione del clima.

Pomeriggio: più sole e temperatura fino a 22°C

Il miglioramento sarà più evidente nel corso del pomeriggio. A Borgosesia il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso, con una maggiore presenza di schiarite rispetto alle ore mattutine. La temperatura salirà fino a 22°C, riportando condizioni gradevoli nelle ore centrali della giornata. Nonostante l’avvicinarsi dell’autunno, il clima rimarrà quindi mite, pur con valori più contenuti rispetto alle giornate ancora caratterizzate da temperature quasi estive. La ventilazione resterà debole e ruoterà verso i quadranti meridionali, con venti da Sud.

Sera: rasserenamenti sempre più ampi

Il miglioramento continuerà anche nelle ore serali. La nuvolosità tenderà infatti a ridursi ulteriormente, fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Si tratterà quindi di una giornata con un’evoluzione molto netta: dalle nubi residue del mattino si passerà progressivamente a un cielo più aperto, senza il passaggio di fenomeni piovosi. La serata rappresenterà dunque la fase più stabile della giornata, con condizioni atmosferiche favorevoli anche nelle ore successive.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 24 settembre: è attesa una giornata soleggiata, con un ulteriore consolidamento delle condizioni stabili;

è attesa una giornata soleggiata, con un ulteriore consolidamento delle condizioni stabili; Venerdì 25 settembre: il cielo potrebbe diventare più variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

il cielo potrebbe diventare più variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Sabato 26 settembre: la tendenza indica una giornata poco nuvolosa, con un ritorno a condizioni più luminose.

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