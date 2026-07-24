BORGOSESIA – Il fine settimana inizierà con un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche anche su Borgosesia e in tutta la Valsesia. Dopo una mattinata ancora in parte soleggiata, sabato 25 luglio sarà caratterizzato da un progressivo aumento della nuvolosità che porterà alle prime deboli piogge in serata, con la possibilità di locali rovesci e temporali. Le precipitazioni previste saranno nell’ordine di 5 millimetri, mentre le temperature rimarranno tipicamente estive, comprese tra una minima di 18°C e una massima di 28°C. Non sono presenti allerte meteo, ma il peggioramento sarà da monitorare nelle ore conclusive della giornata.

Mattinata ancora luminosa e clima piacevole

Le prime ore del sabato offriranno ancora condizioni favorevoli. Su Borgosesia il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite e un’atmosfera gradevole grazie alla temperatura minima di 18°C. I venti deboli da Nord manterranno una buona ventilazione, favorendo un clima ideale per passeggiate, escursioni e attività all’aperto. Le precipitazioni resteranno assenti per tutta la mattinata.

Nel pomeriggio aumentano le nubi

Con il trascorrere delle ore la situazione meteorologica tenderà a evolversi. L’ingresso di aria più umida provocherà un graduale aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno via via più grigi fino al tardo pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre i venti ruoteranno disponendosi moderati da Sud-Sudest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.123 metri, mantenendosi ancora elevato sulle zone alpine.

In serata arrivano piogge e possibili temporali

La fase più instabile della giornata è attesa dopo il tramonto. Le nubi diventeranno molto compatte, favorendo l’arrivo di deboli piogge, con accumuli stimati intorno ai 5 millimetri. Non si esclude inoltre la formazione di rovesci o temporali locali, soprattutto sulle aree montane della Valsesia, con fenomeni che potrebbero estendersi anche ai fondovalle. Pur senza situazioni di particolare criticità, chi avrà programmi all’aperto farebbe bene a tenere d’occhio gli aggiornamenti delle previsioni.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 26 luglio: previste piogge e possibili temporali, con tempo ancora instabile;

previste piogge e possibili temporali, con tempo ancora instabile; Lunedì 27 luglio: ritorno del sole, grazie al rinforzo dell’alta pressione;

ritorno del sole, grazie al rinforzo dell’alta pressione; Martedì 28 luglio: cielo poco nuvoloso, con condizioni estive e temperature gradevoli.

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