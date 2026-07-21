BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 22 luglio sarà all’insegna del tempo stabile su Borgosesia, grazie al progressivo rafforzamento dell’alta pressione sul Nord-Ovest. Le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza il rischio di precipitazioni. Dopo un avvio con qualche nube sparsa, il sole riuscirà a imporsi soprattutto dalla seconda parte della giornata, regalando condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15°C e una massima di 28°C, mentre non sono previste allerte meteo.

Mattinata fresca e con poche nuvole

Il mercoledì inizierà con un clima piacevole e temperature particolarmente fresche per il periodo. La temperatura minima di 15°C renderà il risveglio decisamente più gradevole rispetto ai giorni precedenti. Il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche addensamento di scarsa consistenza che non comprometterà il soleggiamento. I venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno la mattinata senza particolari rinforzi, mantenendo condizioni favorevoli su tutta la Valsesia.

Pomeriggio soleggiato con massime di 28°C

Nel corso del pomeriggio la stabilità atmosferica si consoliderà ulteriormente. Le schiarite diventeranno sempre più ampie e il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, favorendo una giornata tipicamente estiva ma senza eccessi di caldo. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre i venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.169 metri, confermando la presenza di aria mite anche sulle quote alpine.

Serata tranquilla e senza precipitazioni

Le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli anche dopo il tramonto. Il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, con un clima piacevole e asciutto. L’assenza di pioggia renderà la serata ideale per eventi all’aperto, passeggiate e attività nel centro di Borgosesia e nelle località vicine.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 23 luglio: giornata con nubi sparse, alternate a lunghe fasi soleggiate e senza precipitazioni significative;

giornata con nubi sparse, alternate a lunghe fasi soleggiate e senza precipitazioni significative; Venerdì 24 luglio: condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e temperature ancora gradevoli;

condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e temperature ancora gradevoli; Sabato 25 luglio: possibile aumento dell’instabilità, con la possibilità di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

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