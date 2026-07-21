Borgosesia, previsioni meteo del 22 luglio 2026
Meteo Borgosesia: mercoledì stabile e soleggiato con massime di 28°C. Nubi sparse giovedì, possibili temporali sabato.
BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 22 luglio sarà all’insegna del tempo stabile su Borgosesia, grazie al progressivo rafforzamento dell’alta pressione sul Nord-Ovest. Le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza il rischio di precipitazioni. Dopo un avvio con qualche nube sparsa, il sole riuscirà a imporsi soprattutto dalla seconda parte della giornata, regalando condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15°C e una massima di 28°C, mentre non sono previste allerte meteo.
Mattinata fresca e con poche nuvole
Il mercoledì inizierà con un clima piacevole e temperature particolarmente fresche per il periodo. La temperatura minima di 15°C renderà il risveglio decisamente più gradevole rispetto ai giorni precedenti. Il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche addensamento di scarsa consistenza che non comprometterà il soleggiamento. I venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno la mattinata senza particolari rinforzi, mantenendo condizioni favorevoli su tutta la Valsesia.
Pomeriggio soleggiato con massime di 28°C
Nel corso del pomeriggio la stabilità atmosferica si consoliderà ulteriormente. Le schiarite diventeranno sempre più ampie e il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, favorendo una giornata tipicamente estiva ma senza eccessi di caldo. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre i venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.169 metri, confermando la presenza di aria mite anche sulle quote alpine.
Serata tranquilla e senza precipitazioni
Le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli anche dopo il tramonto. Il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, con un clima piacevole e asciutto. L’assenza di pioggia renderà la serata ideale per eventi all’aperto, passeggiate e attività nel centro di Borgosesia e nelle località vicine.
Tendenza meteo Borgosesia
- Giovedì 23 luglio: giornata con nubi sparse, alternate a lunghe fasi soleggiate e senza precipitazioni significative;
- Venerdì 24 luglio: condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e temperature ancora gradevoli;
- Sabato 25 luglio: possibile aumento dell’instabilità, con la possibilità di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.
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