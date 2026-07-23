BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteorologiche favorevoli su Borgosesia anche nella giornata di venerdì 24 luglio. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, assenza di precipitazioni e temperature piacevoli, perfette per chi ha in programma attività all’aria aperta o escursioni in Valsesia. I valori saranno compresi tra una minima di 16°C e una massima di 28°C, mentre il peggioramento atteso nel fine settimana potrebbe riportare piogge e temporali. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattinata fresca e cielo quasi completamente sereno

La giornata inizierà con condizioni tipicamente estive e un’atmosfera molto gradevole. Su Borgosesia il cielo sarà prevalentemente sereno, con soltanto qualche velatura di scarsa importanza nelle prime ore del mattino. La temperatura minima di 16°C garantirà un risveglio fresco e piacevole. I venti deboli da Nord manterranno l’aria asciutta e favoriranno condizioni ottimali per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio stabile con temperature fino a 28°C

Nel corso della giornata il quadro meteorologico resterà stabile. Il sole continuerà a prevalere su gran parte del territorio, mentre la temperatura massima raggiungerà i 28°C, mantenendo un clima caldo ma senza eccessi. Nel pomeriggio la ventilazione ruoterà da Sud, con intensità moderata. Lo zero termico salirà fino a circa 4.355 metri, confermando una massa d’aria molto mite anche sulle quote alpine.

Serata tranquilla con qualche nube sui rilievi

Anche nelle ore serali non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, mentre soltanto sulle aree montane potranno comparire locali addensamenti senza precipitazioni. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendo un clima piacevole.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 25 luglio: giornata variabile, con l’arrivo di piogge, soprattutto dal pomeriggio;

giornata variabile, con l’arrivo di piogge, soprattutto dal pomeriggio; Domenica 26 luglio: condizioni più instabili con possibilità di temporali, localmente anche intensi;

condizioni più instabili con possibilità di temporali, localmente anche intensi; Lunedì 27 luglio: ritorno del tempo sereno, con condizioni nuovamente stabili e temperature gradevoli.

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