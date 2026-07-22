BORGOSESIA – L’alta pressione continuerà a dominare il Nord-Ovest anche nella giornata di giovedì 23 luglio, regalando a Borgosesia condizioni meteorologiche pienamente estive. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli, ideali per trascorrere la giornata all’aria aperta. I valori termici oscilleranno tra una minima di 17°C e una massima di 29°C, mentre la ventilazione resterà generalmente debole. Nessuna allerta meteo è prevista sulla Valsesia.

Mattinata fresca con cielo sereno

La giornata inizierà con un clima piacevole e un cielo quasi completamente sgombro da nubi. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da ampie schiarite, con solo qualche modesto annuvolamento all’alba destinato a dissolversi rapidamente. La temperatura minima di 17°C garantirà un risveglio fresco e confortevole. I venti deboli da Nord-Nordovest accompagneranno la mattinata senza creare particolari disagi, mantenendo condizioni ideali per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio soleggiato con temperature fino a 29°C

Con il passare delle ore il tempo rimarrà stabile. Il sole continuerà a prevalere su tutto il territorio, con cieli sereni o poco nuvolosi e un’atmosfera tipicamente estiva. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, accompagnata da un clima asciutto e gradevole. Nel pomeriggio i venti ruoteranno da Sud, aumentando leggermente d’intensità. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.677 metri, segnale di una massa d’aria stabile anche alle quote più elevate.

Serata tranquilla e senza precipitazioni

Le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli anche dopo il tramonto. Su Borgosesia il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale diminuzione e un contesto ideale per passeggiate, manifestazioni estive e attività all’aperto. Non sono previste piogge.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 24 luglio: giornata poco nuvolosa, con clima ancora stabile e temperature estive;

giornata poco nuvolosa, con clima ancora stabile e temperature estive; Sabato 25 luglio: previsto un peggioramento con piogge, che potranno interessare il territorio nel corso della giornata;

previsto un peggioramento con piogge, che potranno interessare il territorio nel corso della giornata; Domenica 26 luglio: aumento dell’instabilità con possibilità di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

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