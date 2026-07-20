BORGOSESIA – La giornata di martedì 21 luglio porterà un temporaneo aumento della nuvolosità su Borgosesia, accompagnato da deboli piogge nel corso del pomeriggio. Si tratterà di un peggioramento di breve durata, perché con il passare delle ore il tempo tenderà nuovamente a migliorare grazie al rinforzo dell’alta pressione. In serata sono infatti attese ampie schiarite, mentre gli accumuli complessivi di pioggia si fermeranno intorno ai 2 millimetri. Le temperature saranno comprese tra una minima di 20°C e una massima di 28°C, senza alcuna allerta meteo prevista.

Mattinata con nuvolosità in graduale aumento

Le prime ore della giornata trascorreranno con un cielo inizialmente variabile, ma destinato a coprirsi progressivamente. Su Borgosesia la nuvolosità aumenterà nel corso della mattinata, pur lasciando spazio a qualche breve apertura. Le temperature resteranno gradevoli, con valori intorno ai 20°C nelle ore più fresche, mentre i venti deboli da Est accompagneranno l’avvio della giornata senza particolari rinforzi. Il quadro meteorologico sarà quindi ancora tranquillo, anche se l’atmosfera inizierà a mostrare segnali di un temporaneo cambiamento.

Nel pomeriggio arrivano deboli piogge

La fase più instabile è attesa tra le ore centrali e il pomeriggio. L’aumento della copertura nuvolosa favorirà l’arrivo di deboli precipitazioni, generalmente di breve durata e con accumuli limitati a circa 2 millimetri. Non sono previsti fenomeni intensi né criticità particolari. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre i venti ruoteranno gradualmente disponendosi da Sudest, mantenendosi comunque deboli. Lo zero termico sarà intorno ai 3.797 metri, in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Schiarite in serata e ritorno della stabilità

Con il passare delle ore il peggioramento tenderà rapidamente a esaurirsi. Nel corso della serata la nuvolosità lascerà progressivamente spazio a schiarite sempre più ampie, fino a un cielo poco nuvoloso o quasi sereno. Il ritorno dell’alta pressione favorirà condizioni meteorologiche decisamente più stabili in vista della seconda parte della settimana.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 22 luglio: giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima piacevole e assenza di precipitazioni;

giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima piacevole e assenza di precipitazioni; Giovedì 23 luglio: condizioni ancora stabili e prevalentemente soleggiate, ideali per le attività all’aperto e con temperature pienamente estive;

condizioni ancora stabili e prevalentemente soleggiate, ideali per le attività all’aperto e con temperature pienamente estive; Venerdì 24 luglio: il bel tempo proseguirà, con cielo poco nuvoloso, clima asciutto e valori termici in linea con il periodo.

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