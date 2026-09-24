BORGOSESIA – A Borgosesia il meteo di venerdì 25 settembre sarà caratterizzato da una maggiore presenza di nuvole rispetto alla giornata precedente, ma senza un vero peggioramento. Le previsioni indicano infatti nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, in un contesto che resterà asciutto. Le infiltrazioni umide che raggiungeranno il Piemonte favoriranno un cielo più variabile, soprattutto nelle aree pedemontane e sulle pianure occidentali. A Borgosesia, tuttavia, non sono previste piogge e non risultano allerte meteorologiche. Le temperature saranno in calo rispetto ai valori dei giorni precedenti: la massima raggiungerà i 20°C, mentre la minima scenderà fino a 13°C.

Mattino: nuvole e schiarite sulla Valsesia

La giornata inizierà con un cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra nubi e aperture. Le prime ore saranno relativamente fresche, con temperature intorno ai 13°C. La nuvolosità potrà risultare a tratti più compatta, ma continueranno a essere possibili momenti di schiarita. Il quadro resterà comunque asciutto: non sono attese precipitazioni sulla città e nelle immediate vicinanze. I venti saranno deboli da Nordest, senza particolari rinforzi. La ventilazione contribuirà quindi solo marginalmente all’evoluzione delle condizioni locali.

Pomeriggio: cielo ancora variabile, ma senza pioggia

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità continuerà ad alternarsi alle schiarite. Potranno esserci momenti con cielo più coperto, ma senza un’evoluzione verso fenomeni significativi. La temperatura raggiungerà il suo valore massimo di 20°C, mantenendo un clima ancora mite ma decisamente più fresco rispetto alle giornate precedenti. Anche sul fronte delle precipitazioni la situazione resterà tranquilla: non sono previste piogge a Borgosesia. La ventilazione ruoterà verso Sudest, mantenendosi debole.

Sera: nuvolosità ancora presente, ma situazione stabile

In serata il cielo potrà rimanere parzialmente nuvoloso, con alternanza tra addensamenti e schiarite. Il quadro meteorologico non dovrebbe però subire variazioni significative. Non sono attesi fenomeni piovosi e la giornata si concluderà in condizioni sostanzialmente tranquille. La tendenza regionale segnala inoltre una possibile attenuazione della copertura nuvolosa verso la sera, soprattutto sulle aree occidentali e orientali della regione.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 26 settembre: sono attese nubi sparse e schiarite, con condizioni nel complesso variabili ma senza un deciso peggioramento;

sono attese nubi sparse e schiarite, con condizioni nel complesso variabili ma senza un deciso peggioramento; Domenica 27 settembre: il cielo dovrebbe restare parzialmente nuvoloso, alternando passaggi nuvolosi e aperture;

il cielo dovrebbe restare parzialmente nuvoloso, alternando passaggi nuvolosi e aperture; Lunedì 28 settembre: la tendenza indica invece un ritorno a condizioni più soleggiate, con un possibile miglioramento del quadro atmosferico.

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