BORGOSESIA – L’alta pressione garantirà condizioni meteorologiche stabili anche a Borgosesia nella giornata di mercoledì 28 ottobre. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, senza precipitazioni attese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 16°C, con venti deboli da Sud sia al mattino sia nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.127 metri e non sono segnalate allerte meteo. Una giornata dal tempo tranquillo, dunque, prima di una possibile maggiore variabilità verso il fine settimana.

Mattino: aria fresca e cielo poco nuvoloso

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da temperature fresche, con una minima prevista di 7°C. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, favorendo condizioni stabili fin dall’inizio della giornata. I venti soffieranno deboli da Sud, senza particolari variazioni attese. Non sono previste precipitazioni e non si segnalano criticità meteorologiche per il territorio di Borgosesia.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 16°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi stabile, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, con condizioni relativamente miti nelle ore centrali rispetto al clima più fresco del mattino. I venti resteranno deboli da Sud e non sono attesi cambiamenti significativi. L’assenza di piogge e la limitata copertura nuvolosa caratterizzeranno anche la seconda parte della giornata.

Sera: tempo stabile e temperature in calo

In serata il cielo dovrebbe rimanere poco nuvoloso, senza precipitazioni previste. Con il venir meno del riscaldamento solare, le temperature tenderanno gradualmente a diminuire, riportando condizioni più fresche. Non sono indicati fenomeni meteorologici rilevanti né allerte per la giornata di mercoledì. Il quadro resterà quindi nel complesso tranquillo anche nelle ore serali.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 29 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Venerdì 30 ottobre: possibili nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto più variabile;

possibili nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto più variabile; Sabato 31 ottobre: nuvolosità irregolare e tempo variabile, senza ulteriori dettagli previsionali disponibili.

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