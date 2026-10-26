BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per martedì 27 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Piemonte. Sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, senza precipitazioni previste e con venti deboli. Le temperature saranno tipicamente autunnali, soprattutto nelle prime ore del mattino: la minima scenderà fino a 5°C, mentre la massima raggiungerà i 15°C nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.064 metri. Non sono segnalate allerte meteo e il quadro

Mattino: temperature minime fino a 5°C

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi e una temperatura minima prevista di appena 5°C. Sarà quindi opportuno vestirsi adeguatamente, soprattutto nelle prime ore, quando il freddo si farà sentire maggiormente. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà stabile, con ampie possibilità di schiarite. Il contesto sarà quello di una tipica mattinata autunnale, fresca ma senza fenomeni atmosferici significativi.

Pomeriggio: prevale il sole, massime fino a 15°C

Nel corso del pomeriggio le condizioni resteranno favorevoli, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento rispetto alle prime ore. La massima raggiungerà i 15°C, rendendo il clima più gradevole nelle zone esposte al sole. I venti saranno deboli e proverranno da Sud-Sudest. L’assenza di piogge e la nuvolosità limitata contribuiranno a mantenere un quadro meteorologico tranquillo su Borgosesia e sulla Valsesia.

Sera: cielo poco nuvoloso e clima in raffreddamento

In serata non sono attesi cambiamenti significativi: il tempo dovrebbe rimanere asciutto, con nuvolosità limitata e venti deboli. Dopo il tramonto le temperature tenderanno nuovamente a diminuire, riportando condizioni più fredde rispetto alle ore centrali. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo segnalate. La stabilità atmosferica dovrebbe accompagnare anche le prime ore della notte, pur con un progressivo calo termico.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 28 ottobre: cielo poco nuvoloso e tempo stabile;

cielo poco nuvoloso e tempo stabile; Giovedì 29 ottobre: condizioni ancora prevalentemente soleggiate, con nuvolosità contenuta;

condizioni ancora prevalentemente soleggiate, con nuvolosità contenuta; Venerdì 30 ottobre: maggiore variabilità, con alternanza tra nubi e schiarite.

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