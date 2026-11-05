BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, venerdì 6 novembre, sarà caratterizzato da una giornata grigia e instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi temporaneamente nel pomeriggio, ma la tregua sarà breve: nuovi fenomeni sono attesi in serata. Gli accumuli complessivi previsti si aggirano intorno ai 4 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno piuttosto basse, con una massima di 11°C e una minima di 7°C. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge sulla Valsesia

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa estesa. Su Borgosesia sono previste deboli piogge, in un contesto meteorologico ancora influenzato dalla circolazione depressionaria presente sul Nordovest. La temperatura minima scenderà fino a 7°C, rendendo il risveglio piuttosto fresco. Nelle ore mattutine i venti saranno assenti, mentre le precipitazioni dovrebbero mantenersi generalmente deboli, senza assumere particolare intensità. Sarà quindi una mattinata dal tempo grigio e umido, con l’ombrello ancora necessario per chi dovrà uscire nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: le precipitazioni si fermano temporaneamente

La fase più tranquilla della giornata è attesa nel pomeriggio. La circolazione depressionaria perderà temporaneamente intensità e le piogge tenderanno ad attenuarsi, favorendo una pausa asciutta anche sul territorio di Borgosesia. Il cielo resterà comunque molto nuvoloso, senza un ritorno deciso del sole. Le temperature raggiungeranno il valore massimo di 11°C, mentre i venti saranno deboli e proverranno da Sud-Sudest. La tregua sarà dunque limitata: nonostante l’interruzione dei fenomeni, le condizioni atmosferiche resteranno incerte e non si potrà ancora parlare di un miglioramento stabile.

Sera: nuove deboli piogge in arrivo

Con l’avvicinarsi della sera l’instabilità tornerà a farsi sentire. Dopo la temporanea pausa pomeridiana, sono infatti attese nuove deboli precipitazioni, che contribuiranno a portare gli accumuli giornalieri intorno ai 4 millimetri. Il cielo resterà prevalentemente nuvoloso e la giornata si concluderà quindi con condizioni ancora instabili. Non risultano comunque allerte meteo attive per Borgosesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 7 novembre: giornata variabile, con possibilità di piogge leggere;

giornata variabile, con possibilità di piogge leggere; Domenica 8 novembre: tempo ancora variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

tempo ancora variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Lunedì 9 novembre: condizioni variabili, senza indicazioni di fenomeni particolarmente significativi.

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