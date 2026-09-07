BORGOSESIA – Meteo Borgosesia, martedì 8 settembre si apre con una situazione ancora caratterizzata da temperature elevate e condizioni variabili, ma con un progressivo aumento dell’instabilità soprattutto nelle ore serali. La giornata sarà infatti divisa tra schiarite pomeridiane e un successivo aumento della nuvolosità, fino alla possibilità di piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si fermerà a 21°C. A rendere il caldo più fastidioso sarà soprattutto l’afa, indicata tra le criticità meteorologiche della giornata. Lo zero termico rimarrà molto elevato, intorno ai 4166 metri.

Mattino: nubi sparse e clima ancora caldo

La mattinata di martedì 8 settembre vedrà su Borgosesia una situazione variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nonostante la presenza di qualche addensamento, il tempo rimarrà nel complesso asciutto e non sono attese precipitazioni significative nelle prime ore. Le temperature partiranno dai 21°C della notte e del primo mattino, per poi aumentare rapidamente con il ritorno di condizioni più soleggiate. I venti saranno deboli dai quadranti nord-nordoccidentali, contribuendo solo in parte a rendere più gradevole il clima.

Pomeriggio: più schiarite e temperatura fino a 30°C

Nel corso del pomeriggio sono previste maggiori schiarite, con il sole che riuscirà a conquistare ampi spazi tra la nuvolosità. Sarà la fase più favorevole della giornata, ma anche quella caratterizzata dalle temperature più elevate. A Borgosesia la colonnina di mercurio arriverà fino a 30°C, con una sensazione di caldo accentuata dall’afa. I venti tenderanno inoltre a cambiare direzione, diventando moderati da Sud-Sudest. Le indicazioni orarie confermano una prima parte del pomeriggio ancora piuttosto stabile, con temperature vicine ai 29-30°C e basso rischio di precipitazioni; verso il tardo pomeriggio, però, aumenta la possibilità di qualche fenomeno.

Sera: aumentano le nubi, possibile arrivo di piogge e temporali

È proprio dalla serata che il quadro meteorologico tenderà a cambiare. Le schiarite lasceranno progressivamente spazio a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, accompagnati da un aumento dell’instabilità. Sono attese piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, con una previsione complessiva di circa 1 millimetro di precipitazione. Non si tratta quindi di una giornata interamente perturbata: il possibile peggioramento sarà concentrato soprattutto nelle ore serali. Le temperature diminuiranno gradualmente dopo il picco pomeridiano, mentre i venti potranno accompagnare il passaggio della perturbazione con una maggiore variabilità.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 9 settembre: è atteso un cambio di scenario, con temporali e maggiore instabilità rispetto alla giornata precedente. Anche le temperature tenderanno a ridimensionarsi;

è atteso un cambio di scenario, con temporali e maggiore instabilità rispetto alla giornata precedente. Anche le temperature tenderanno a ridimensionarsi; Giovedì 10 settembre: dovrebbe invece riportare condizioni più soleggiate e stabili, con un miglioramento del tempo dopo la fase perturbata;

dovrebbe invece riportare condizioni più soleggiate e stabili, con un miglioramento del tempo dopo la fase perturbata; Venerdì 11 settembre: la situazione tornerà a essere più variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e un quadro ancora da seguire nei prossimi aggiornamenti.

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