BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, sabato 5 settembre, conferma una giornata ancora caratterizzata da stabilità atmosferica, cieli sereni e temperature elevate. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, mantenendo condizioni favorevoli sulla Valsesia e allontanando il rischio di precipitazioni. A Borgosesia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata e non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, mentre la minima scenderà fino a 19°C, con una marcata differenza tra le ore più fresche del mattino e quelle centrali. L’unico elemento di attenzione sarà rappresentato dal caldo e dall’afa, per i quali sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e clima più fresco

La giornata inizierà con condizioni di bel tempo, cielo prevalentemente sereno e assenza di fenomeni. Le prime ore saranno quelle più gradevoli dal punto di vista termico, grazie a una minima prevista intorno ai 19°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere una ventilazione leggera sul territorio valsesiano. Non sono attesi annuvolamenti significativi né rovesci. Con il progressivo aumento dell’irraggiamento solare, tuttavia, la temperatura inizierà a crescere rapidamente.

Pomeriggio: sole pieno e 32°C, attenzione all’afa

Il caldo aumenterà soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando a Borgosesia si raggiungerà una massima di 32°C. Il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso e non sono previste piogge né temporali. I venti rimarranno deboli, ma tenderanno a ruotare verso Sud-Sudovest. La ventilazione contenuta e le temperature elevate potranno accentuare la sensazione di caldo, rendendo il pomeriggio la fase più impegnativa della giornata sotto il profilo termico. Da qui la presenza di un’allerta per afa.

Sera: condizioni stabili e cielo poco nuvoloso

Anche nelle ore serali il tempo resterà stabile. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, senza l’arrivo di perturbazioni e senza fenomeni precipitativi. Dopo il picco raggiunto durante il pomeriggio, le temperature inizieranno gradualmente a diminuire, mentre la ventilazione resterà debole. Per Borgosesia si prospetta quindi una conclusione di giornata ancora tranquilla, con il bel tempo destinato a proseguire anche nei giorni successivi.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 6 settembre: a Borgosesia sono attesi cieli poco nuvolosi, con condizioni nel complesso stabili e senza un significativo peggioramento;

a Borgosesia sono attesi cieli poco nuvolosi, con condizioni nel complesso stabili e senza un significativo peggioramento; Lunedì 7 settembre: il tempo resterà generalmente poco nuvoloso e stabile, con possibilità di ampie schiarite;

il tempo resterà generalmente poco nuvoloso e stabile, con possibilità di ampie schiarite; Martedì 8 settembre: anche la giornata di martedì dovrebbe mantenersi tranquilla e poco nuvolosa, senza indicazioni di un deciso ritorno del maltempo.

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