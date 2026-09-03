BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, venerdì 4 settembre, conferma una giornata dal carattere ancora pienamente estivo. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica e favorendo cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel territorio di Borgosesia il sole sarà protagonista per l’intera giornata e non sono previste piogge. Le temperature raggiungeranno una massima di 31°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 19°C, determinando una sensibile escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio.

Mattino: cielo sereno e temperature in aumento

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche decisamente favorevoli. Su Borgosesia e nella Valsesia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza annuvolamenti significativi e senza rischio di precipitazioni. Le temperature partiranno dai 19°C previsti come valore minimo e aumenteranno progressivamente con il passare delle ore. I venti saranno deboli da Nord, garantendo una ventilazione presente ma poco incisiva. L’assenza di nubi e la presenza dell’alta pressione favoriranno un rapido aumento dei valori termici già dalla mattinata.

Pomeriggio: sole pieno e massima di 31°C

Nelle ore centrali il caldo aumenterà ulteriormente, fino a raggiungere una temperatura massima di 31°C. Il cielo resterà prevalentemente sereno e il sole continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Valsesia. Anche durante il pomeriggio non sono attese precipitazioni. I venti resteranno deboli, ma tenderanno a ruotare verso Sud-Sudest, seguendo l’evoluzione prevista della circolazione atmosferica. Sarà quindi un pomeriggio tipicamente estivo, con temperature elevate ma senza condizioni di instabilità o fenomeni temporaleschi.

Sera: bel tempo e cielo ancora sereno

Il quadro meteorologico resterà stabile anche dopo il tramonto. In serata il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno gradualmente a diminuire dopo il picco pomeridiano. La ventilazione resterà debole e non sono previsti cambiamenti

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 5 settembre: Borgosesia dovrebbe vivere una giornata ancora prevalentemente soleggiata e stabile, senza particolari segnali di maltempo;

Borgosesia dovrebbe vivere una giornata ancora prevalentemente soleggiata e stabile, senza particolari segnali di maltempo; Domenica 6 settembre: il bel tempo continuerà a prevalere, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche favorevoli;

il bel tempo continuerà a prevalere, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche favorevoli; Lunedì 7 settembre: anche l’inizio della nuova settimana dovrebbe mantenersi stabile e soleggiato, senza indicazioni di un deciso peggioramento.

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