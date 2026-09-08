BORGOSESIA – Meteo Borgosesia, mercoledì 9 settembre sarà una giornata decisamente diversa rispetto alla fase calda e stabile dei giorni precedenti. L’arrivo di una area di bassa pressione sul Piemonte porterà infatti un marcato aumento dell’instabilità, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli per gran parte della giornata. A Borgosesia la temperatura massima raggiungerà appena i 22°C, mentre la minima si fermerà a 18°C. Sono previsti circa 11 millimetri di pioggia, mentre lo zero termico scenderà a 3737 metri. Nonostante il peggioramento, non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e piogge, il cambio di scenario è evidente

La giornata inizierà sotto un cielo molto nuvoloso o coperto, con le prime precipitazioni già nelle ore mattutine. Il passaggio dal caldo dei giorni precedenti a condizioni più autunnali sarà quindi evidente fin dall’inizio della giornata. Le temperature partiranno dai 18°C della minima, mentre i venti saranno deboli da Nord-Nordest. La nuvolosità sarà compatta e lascerà poco spazio alle schiarite. Sulle pianure occidentali piemontesi, area meteorologicamente vicina al territorio valsesiano, il quadro sarà caratterizzato da piogge e rovesci, con una temporanea attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

Pomeriggio: 22°C e piogge ancora possibili

Nel pomeriggio la situazione resterà molto nuvolosa, anche se le precipitazioni potranno temporaneamente perdere intensità rispetto alle ore precedenti. La temperatura massima si fermerà a 22°C, segnando un deciso ridimensionamento rispetto ai valori prossimi o superiori ai 30°C registrati nei giorni scorsi. I venti resteranno deboli, ma ruoteranno verso Sudest. Il pomeriggio potrebbe quindi concedere qualche pausa asciutta, ma senza un vero ritorno del bel tempo. L’instabilità resterà infatti presente sull’intero settore piemontese.

Sera: attenuazione dei fenomeni, ma resta la nuvolosità

Verso sera la perturbazione inizierà gradualmente ad attenuarsi. I fenomeni tenderanno a perdere intensità e potranno comparire prime schiarite, soprattutto sui settori alpini. A Borgosesia, tuttavia, il cielo resterà ancora prevalentemente nuvoloso e la giornata si chiuderà dopo diverse ore caratterizzate da precipitazioni. Il quantitativo complessivo previsto è di circa 11 millimetri di pioggia, un dato che rende evidente il passaggio da una fase asciutta e calda a una situazione decisamente più umida.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 10 settembre: la fase instabile non sarà ancora completamente terminata. La tendenza indica infatti pioggia leggera, con temperature più contenute rispetto ai giorni precedenti;

la fase instabile non sarà ancora completamente terminata. La tendenza indica infatti pioggia leggera, con temperature più contenute rispetto ai giorni precedenti; Venerdì 11 settembre: il tempo dovrebbe diventare più variabile, con possibili pause asciutte alternate ad annuvolamenti;

il tempo dovrebbe diventare più variabile, con possibili pause asciutte alternate ad annuvolamenti; Sabato 12 settembre: sono attese nubi sparse, in un contesto meno perturbato rispetto a mercoledì e giovedì.

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